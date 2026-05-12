Susana Rodríguez Escanciano, primera decana de la Facultad de Derecho de León

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Susana Rodríguez Escanciano ha tomado posesión este martes como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de León con una hoja de ruta centrada en reforzar la calidad académica, potenciar la proyección institucional del centro y poner en marcha la Clínica Jurídica como principal proyecto de esta nueva etapa.

De esta forma, la catedrática de Derecho del Trabajo se convierte en la primera mujer en asumir este cargo en la historia de la Facultad y recoge el testigo de Salvador Tarodo, avalada por el consenso unánime de la Junta de Facultad, en un proceso que refuerza el espíritu de estabilidad, continuidad y proyecto compartido con el que se afronta el nuevo mandato de seis años.

Un respaldo que se ha reflejado en el acto de toma de posesión, en el que ha estado acompañada por numerosos compañeros de la Facultad, así como por el anterior equipo decanal, el equipo rectoral y representantes institucionales, como el Procurador del Común, Tomás Quintana, y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz.

Durante su intervención, la nueva decana ha subrayado su voluntad de “afianzar la posición institucional de la Facultad”, tanto a nivel nacional como internacional, y ha defendido la necesidad de seguir avanzando en la excelencia formativa, así como en la visibilidad y proyección de la actividad académica que se desarrolla en el centro, con la presencia habitual de destacados profesionales del ámbito jurídico, magistrados, juristas y referentes internacionales.

En este sentido, ha señalado como retos inmediatos la mejora de los procesos de calidad de las enseñanzas con el objetivo de reforzar su atractivo y contribuir a incrementar el número de estudiantes, destacando la calidad formativa del grado en Derecho, así como de los másteres en Abogacía y Procura y el Máster en Derecho de la Ciberseguridad y del Entorno Digital.

Asimismo, Rodríguez Escanciano ha avanzado como uno de los principales proyectos de esta nueva etapa la implantación de una Clínica Jurídica, una iniciativa de transferencia de conocimiento ya implantada en otras universidades que permitiría ofrecer un servicio jurídico a la sociedad, además de reforzar la formación práctica del estudiantado.

“Espero devolver la confianza que he recibido con esfuerzo, dedicación, compromiso, transparencia, responsabilidad, diálogo y compañerismo. Nuestro objetivo es seguir afianzando la Facultad como un centro de referencia, reforzando las titulaciones que impartimos y potenciando todas aquellas actividades formativas, de innovación, transferencia, microcredenciales, títulos propios, jornadas, seminarios y debates que dan visibilidad y proyección a nuestro trabajo y a la propia Universidad de León”, ha destacado la nueva decana.

Por su parte, la rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha agradecido la labor del anterior equipo decanal y ha puesto en valor el consenso alcanzado en el proceso electoral, subrayando que la Facultad inicia una etapa de continuidad y fortalecimiento institucional basada en el compromiso, la excelencia académica y el servicio público de la universidad.