El PP denuncia que el alcalde de León no facilita los informes del plan económico financiero

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El portavoz popular recuerda que hace una semana “afirmábamos que la gestión económica de José Antonio Diez en el Ayuntamiento era la peor desde los tiempos de su antecesor socialista, Francisco Fernández, después de su intento de ponerse la venda antes de la herida cuando dijo que habría que aplazar el proyecto de reforma del mirador de la Plaza Mayor debido a la anulación judicial de las tasas de gobierno y la consiguiente pérdida de 15 millones de euros de ingresos”.

También aseguraba entonces David Fernández que “sospechábamos que había mucho más detrás de esas declaraciones. Y es que, casualidad o no, el día antes de que Diez hiciera esas declaraciones, desde el Partido Popular registramos una petición de acceso a la documentación relativa al Plan Económico y Financiero al que está sujeto el Ayuntamiento de León en 2025 y 2026, debido a los incumplimientos de las reglas fiscales”.

La negativa a facilitar la documentación requerida por parte del Partido Popular, entre los que puede haber informes de los técnicos municipales y escritos recibidos de otras administraciones, “agrandan nuestras sospechas de que son millones de euros de gasto asignados por el PSOE para los que no existen partidas de ingresos suficientes”.

La petición de documentación realizada por el PP sigue sin ser atendida nueve días después, a pesar de que la ley marca a los alcaldes un plazo máximo de cinco días naturales para facilitarla. Una opacidad ya mostrada por Diez con la modificación de créditos de nueve millones de euros, “aprobada a la carrera en el Pleno de marzo, a pesar de que se lo dijo la Intervención municipal en su informe previo y también se lo dijimos desde el PP en el propio Pleno”. Fernández señala que “sospechamos que es más de la cuantía de la obra del Mirador de la Plaza Mayor e incluso más de esos 9 millones aprobados en marzo, el importe de las partidas de gasto que Diez ha asignado sin tener ingresos suficientes”.

El Ayuntamiento arrastra la deuda millonaria de Francisco Fernández

El importe de las partidas de gasto que Diez tiene asignadas sin ingresos suficientes “responde, una vez más, a la habitual política socialista de gastar lo que no se tiene, la misma que provocó la deuda crítica de más de 400 millones de euros que llevó al Ayuntamiento de León al plan de rescate que todavía sufrimos tras el gobierno socialista de Francisco Fernández”.

“Está claro cuál fue su escuela. Y todo ello con el fin de intentar hacer, el año antes de las elecciones, lo que no ha sabido o no ha querido hacer en los siete años anteriores que lleva gobernando, a pesar de los avisos del Partido Popular, de las quejas ciudadanas y de haber gastado decenas de millones de euros durante estos años sin un plan global de ciudad. Tenemos derecho a saber cuál es la situación real de la hacienda del Ayuntamiento. Por eso exigimos a Diez que nos facilite de manera inmediata el acceso a los documentos que hemos solicitado”, añade Fernández. Aprobar gastos sin ingresos suficientes “tiene consecuencias y también las tiene ocultar informes y las peticiones realizadas por las administraciones superiores, que están poniendo en evidencia una gestión económica deficiente. Exactamente eso es lo que está ocurriendo”.

El Grupo Municipal del Partido Popular exige al PSOE que cumpla con la ley, que facilite de inmediato toda la documentación requerida y que asuma las responsabilidades derivadas de su gestión. “No vamos a permitir que otro gobierno socialista vuelva a poner en riesgo la estabilidad económica del Ayuntamiento de León”, finaliza el portavoz popular.