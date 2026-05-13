El PSOE de León impulsará una moción en los ayuntamientos de la provincia para reforzar el compromiso institucional contra la LGTBIfobia

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El PSOE de León ha reafirmado su compromiso con la igualdad, la diversidad y la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+ con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, que se conmemora cada 17 de mayo para recordar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1990.

Con motivo de esta jornada, el PSOE de León remitirá a todos sus grupos municipales una moción para su debate y aprobación en los ayuntamientos de la provincia, con el objetivo de reforzar el compromiso institucional frente a cualquier forma de discriminación, violencia o discurso de odio hacia las personas LGTBI+.

La iniciativa pone el foco en la necesidad de seguir avanzando en igualdad y protección de derechos, especialmente en el medio rural, donde muchas personas continúan enfrentándose a situaciones de aislamiento, invisibilidad o miedo al rechazo. La moción también rechaza las conocidas como “terapias de conversión” y reclama más medidas de sensibilización, prevención y educación en diversidad.

El secretario de Políticas LGTBI+ del PSOE de León, José Manuel Rubio, ha señalado que “la LGTBIfobia sigue siendo una realidad que afecta a miles de personas, también en nuestra provincia, y frente a ello las instituciones no pueden mirar hacia otro lado”. En este sentido, ha defendido que “los ayuntamientos tienen que ser espacios seguros, comprometidos con la igualdad y activos frente a cualquier forma de odio o discriminación”.

Rubio también ha advertido de que “los discursos reaccionarios y los retrocesos que estamos viendo en algunos ámbitos hacen más necesario que nunca defender los derechos conquistados y seguir avanzando en libertad e igualdad”.

Desde el PSOE de León han recordado que, pese a los avances sociales y legislativos logrados en los últimos años, siguen produciéndose agresiones, situaciones de acoso y delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. Además, han lamentado que Castilla y León continúe sin una ley autonómica integral específica de protección de los derechos de las personas LGTBI+, un compromiso por el que aboga el PSOE de Castilla y León.

Los socialistas leoneses participarán además en la concentración convocada este domingo, 17 de mayo, a las 19:00 horas en la avenida de Ordoño II, frente al Ayuntamiento de León, bajo el lema ‘Contra la LGTBIfobia, unidad y acción’, para mostrar su apoyo al colectivo y reivindicar una sociedad libre de odio y discriminación.