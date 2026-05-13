Más de 2.000 escolares de León juegan ya al colpbol, el deporte que no deja a nadie fuera de juego

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Conseguir que la paz reine en el patio de un colegio es una cosa difícil. Cientos de niños jugando, cada uno con un interés diferente, y con el fútbol como verdadero protagonista. Para mejorar la armonia en el ratito de descanso educativo que cada día tienen los estudiantes, el Lope de Vega se propuso hace algún tiempo promover un deporte diferente que busca la inclusión, la integración, la igualdad y la convivencia. El colpbol reúne estas características y en poco tiempo no sólo lo ha implantado en su patio si no que lo ha extendido a más de una veintena de colegios de toda la provincia leonesa e, incluso, ha conquistado Burgos.

Más de 600 estudiantes participan hoy en una jornada de convivencia en la que el colpbol es el protagonista. Durante la mañana, los representantes de más de una veintena de colegios se enfrentarán aunque no habrá ganador. "Se trata de una jornada no competitiva, aquí ganan todos, porque el colpbol es un deporte que no deja a nadie fuera de juego", explica Elías Rubio, el verdadero impulsor de esta iniciativa y maestro de Educación Física en el Lope de Vega.

La algarbía en los patios del Lope deVega y el Gumersindo, además de en la pabellón municipal que ambos centros comparten, es atronadora y feliz. Niños y niñas juntos esforzándose por meter un gol, porque este deporte toma referencias de otros como el balonmano y el voleybol en una cita a la que asistieron el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, el director provincial de Educación, Alberto Natal, y el alcalde de León, José Antonio Diez, además del concejal de Deportes, Vicente Canuria, entre otros que acompañaron a la directora del Lope de Vega, María José Núñez, en la inauguración del encuentro.

María José Núñez Morán destaca que estas jornadas deportivas fomentan “la convivencia, la igualdad y la inclusión”, especialmente entre las niñas, ya que el objetivo del centro era “potenciar la práctica deportiva femenina y ofrecer alternativas para que todo el alumnado pudiera participar”. En la misma línea, el delegado territorial subraya que esta iniciativa refleja el compromiso de la Junta de Castilla y León con la promoción de la igualdad de género y la inclusión a través del deporte y de la educación en valores dentro de los centros educativos. El alcalde incide en la importancia del "trasfondo educativo" de este deporte nacido en Valencia en 1997.

La jornada Convibol, que se organiza en base el colpbol, se basa en esa convivencia general que busca el propio deporte a nivel particular en cada patio educativo y que continuará mañana con la celebración de una charla en la que participarán atletas paralímpicas, entre ellas María Martín Granizo, a las 19.00 horas en el Instituto Leonés de Cultura.

"La convivencia también se entrena y todos los centros que ya practican este deporte han notado mejoría, sigue habiendo conflictos, pero el colpbol es el motor de cambio y lo que da el giro es el proyecto convibol", señala Elías Rubio, quien explica que también trabajan con la Universidad de León para que los futuros maestros conozcan esta práctica deportiva, que también llevan a centros de Educación Especial y que extienden a las familias.

El Lope de Vega es el germen de este deporte en la provincia y tres colegios están pendientes ya de sumarlo a su centro ante los buenos resultados que están observando en otros centros, todos ellos públicos. Elías resume estos beneficios en igualdad, "porque se ha conseguido el empoderamiento de las niñas", inclusión, "porque juegan los más hábiles y los que no lo son tanto, incluso el alumnado con diversidad funcional, y, sobre todo, la convivencia, porque todos tienen que jugar, porque se elimina la figura del 'chupón' y porque todos quieren implicarse en un deporte que les beneficia y les diverte a partes iguales. "Además, se crean hábitos de vida saludable, se formen la práctica deportiva, sobre todo en las niñas, que cuando van avanzando en cursos van dejando de lado los deportes, y así conseguimos que jueguen un poco más a la hora del patio", señala, para resumir este deporte en el esloga de que con el colpbol "ganan todos porque nadie se queda fuera de juego".