La Policía Nacional interviene en varios locales de ocio nocturno de León y decomisa varias drogas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de León, en colaboración con Policía Local y guías caninos han intervenido en varios locales de ocio de la localidad.

La pasada madrugada del domingo día 10, dentro de lo previsto en el Plan Estratégico de Respuesta Policial al consumo y Tráfico Minorista en Zonas, Lugares y Locales de Ocio, aprobado por la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 24/2005 y modificada por la 3/2011 del mismo Órgano, se llevó a cabo una operación con el objetivo de reducir la oferta de drogas que llegan a los consumidores, especialmente jóvenes, cuya incidencia había experimentado un incremento en la ciudad de León, llegando a desencadenar numerosos altercados en los locales de ocio nocturno y sus alrededores.

Una persona detenida

Se intervino en dos locales, donde se detuvo a una persona con una requisitoria judicial en vigor. Además de incautarse diferentes cantidades de varias sustancias estupefacientes, entre las que se encuentran la cocaína, el hachís y la marihuana, se intervinieron varias armas prohibidas.

A su vez, se realizaron cerca de trescientas identificaciones y controles preventivos de personas, ocho propuestas de sanción por tenencia o consumo de sustancia estupefaciente y dos más por tenencia de armas prohibidas.

La Policía Nacional continúa desarrollando este tipo de actuaciones preventivas y de control con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir actividades ilícitas en zonas de ocio.