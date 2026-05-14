Exigen ya los 75.000 € de fianza al anterior gobierno de Armunia por desfase contable

La actual Junta Vecinal de Armunia ha puesto en marcha los trámites necesarios para demandar a la representación principal de la anterior pedanía por un desfase contable que investiga el Tribunal de Cuentas, de acuerdo al cual se exige justificación para cerca de medio millón de euros, correspondientes a subvenciones que no se contabilizaron «en prácticas de dudosa legalidad», de acuerdo al análisis efectuado por Cuentas. Para hacer frente al medio millón de euros de desfase, se exige inicialmente un aval de casi 75.000 euros a satisfacer entre el anterior presidente de la Junta Vecinal, el que fuera secretario y una vocal, a la espera de que se puedan determinar nuevas responsabilidades económicas que hagan frente a la cantidad total. El trámite de los de recursos dilata el procedimiento y no permite concretar de forma definitiva el montante total resultante.

El procedimiento se encuentra actualmente en la fase de «afianzamiento de cantidades económicas» en la sede del tribunal, una vez finalizadas las diligencias previas. Los acusados han de hacer frente a garantías para responsabilizarse de dos partidas que suman casi 500.000 euros, basados en actas, contratos, facturas e inventarios elaborados durante más de una década con pagos injustificados mediante cheques por un importe superior a 287.000 €, cobros en efectivo por alquileres de inmuebles municipales, sin respaldo contractual ni fiscal y la pérdida de 260.000 € en subvenciones municipales al no justificarse la ayuda de 2020 (48.750 €).

Pendiente de recursos

El procedimiento se dilata en el tiempo a consecuencia de los escritos de oposición presentados por la parte demandada. Los firman el anterior pedáneo y el que fuera secretario, vinculados al PSOE, por reclamaciones de la actual Junta Vecinal, ligada al Partido Popular. Reclaman las mismas cantidades, los alquileres cobrados y no registrados y la subvención no justificada y desaparecida, según su punto de vista.

El Ministerio Fiscal considera la falta absoluta de justificación de pagos mediante cheques entre 2013 y 2023, la ausencia de ingresos en las cuentas municipales por alquileres cobrados en efectivo y sin registro alguno y el uso indebido y devolución obligada de 48.750 € de subvención en 2020, lo que además provocó la pérdida de las ayudas de 2021, 2022 y 2023, según se da por constatado, de acuerdo a las tesis de la Fiscalía, que rebaten los investigados.

Desde diciembre de 2023

Después de cada una de las resoluciones judiciales que se firman, se inicia el trámite del recurso en cada caso, circunstancia que dilata el procedimiento, que data de diciembre de 2023. El Consejo de Cuentas investiga también los hechos, en paralelo al Tribunal de Cuentas, destaca la «ausencia de justificación de la subvención por importe de 48.750 euros por anticipo del 75% de la cuantía recibida en 2020 en concepto de «Cooperación económica en prestación de servicios básicos» del Ayuntamiento de León que dio lugar a la obligación de su reintegro más intereses», lo que provocó que la pedanía dejara de percibir las subvenciones municipales entre 2021 y 2023.

La nueva Junta Vecinal de Armunia se constituyó el 27 de junio de 2023 y el 7 de noviembre, ya remitió al Consejo de Cuentas un escrito ante posibles irregularidades en la gestión económica de la entidad local.

Por un lado, explicaba la imposibilidad de rendir las cuentas de la pedanía antes del 31 de octubre ya que los miembros de la anterior junta vecinal no les hicieron entrega del arqueo de cuentas con el estado de la situación económica de la pedanía y que tampoco existe «documento alguno, registro, inventario, informe o cualesquiera otros instrumentos que permitan valorar la situación real, jurídica, económica o financiera de la pedanía de Armunia».

Por otro, se justificaba que la mayor parte de los ingresos corresponden a subvenciones directas del Ayuntamiento y «el criterio que se sigue al retirar los importes del banco son cargos, en su mayoría, por medio de cheques bancarios, correspondiendo el detalle del concepto a «cheque a su cargo» o «devolución de cheque». La resolución definitiva está llamada a una larga espera todavía.