La escalada de precios no frena en León: tres meses seguidos de subidas sitúan a la provincia por encima de la media

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los precios subieron un 0,7% en abril en la provincia de León respecto al mes anterior, tres décimas más que la media nacional, y la inflación se sitúa en el 3,6%, cuatro décimas por encima del conjunto de España (3,2%), según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León registró una inflación del 3,5% en abril, la segunda más alta del país, solo por detrás de Madrid (3,8%). León se coloca como la quinta provincia más inflacionista de la comunidad, por detrás de Salamanca (3,9%), Soria (3,8%), Palencia y Segovia (3,7%).

En lo que va de año, los precios en Castilla y León han crecido un 1,8%, por encima del 1,6% nacional.

A nivel provincial, León encadena tres meses consecutivos de subidas de precios. Por grupos, los mayores incrementos mensuales en la comunidad se produjeron en vestido y calzado (+7,1%), actividades recreativas, deporte y cultura (+1,5%), transporte (+1,1%) y restaurantes y alojamiento (+1,0%). Por el contrario, bajaron los precios en vivienda (-1,6%) y en bebidas alcohólicas y tabaco (-0,4%). En términos interanuales, el transporte lideró los aumentos con un +6,8%, seguido de bebidas alcohólicas y tabaco (+4,7%), restaurantes y alojamiento (+4,6%) y seguros y servicios financieros (+3,8%).Por provincias, Salamanca lideró el repunte mensual de precios (+0,8%), seguida de Ávila, León y Segovia (+0,7%) y Burgos y Palencia (+0,6%, en la media autonómica). Valladolid se situó en el 0,4%, igual que la media nacional. Estos datos confirman a Salamanca como la provincia con mayor inflación (3,9%), mientras Burgos registra la más baja (2,9%). León, con un 3,6%, se mantiene por encima de la media nacional.