WhereEvents, la app leonesa que reúne miles de eventos en un mapa, arranca este viernes 15 de mayo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

WhereEvents es una app leonesa desarrollada durante más de dos años que arranca este viernes 15 de mayo con una actualización que incorpora miles de eventos, especialmente en la ciudad de León.

La aplicación pretende reunir en un solo mapa todos los eventos que normalmente están dispersos en webs, redes sociales, agendas municipales y otros canales, facilitando que ciudadanos, organizadores y organismos públicos puedan descubrir y publicar planes de forma sencilla.

Este viernes 15 de mayo se lanza una nueva etapa de WhereEvents, una aplicación creada en León que busca facilitar a los ciudadanos descubrir qué planes y eventos tienen cerca.

Tras más de dos años de desarrollo, la plataforma nace con un objetivo claro: reunir en un único lugar los eventos que actualmente están repartidos entre páginas web, redes sociales, agendas municipales, asociaciones, bares, salas o plataformas distintas.

WhereEvents funciona como una red social de eventos, donde cualquier usuario puede descubrir qué ocurre a su alrededor y donde también organizadores, colectivos, empresas y organismos públicos pueden publicar sus actividades de forma sencilla.

Uno de los elementos principales de la aplicación es su mapa interactivo, que permite localizar rápidamente qué eventos hay cerca, consultar la información de cada actividad y descubrir planes en otras ciudades.

La plataforma también está pensada para facilitar la difusión de eventos organizados por ayuntamientos, asociaciones, entidades culturales o colectivos locales, que pueden publicar sus actividades de forma gratuita para llegar a más público.

La actualización que se lanza este viernes llega con miles de eventos incorporados, con especial atención a la ciudad de León y su entorno. La aplicación no solo recoge grandes eventos, sino también pequeñas actividades que muchas veces tienen menos visibilidad, como talleres, actuaciones, fiestas de barrio, mercados o actividades familiares.

Además del mapa de eventos, WhereEvents permite guardar eventos favoritos, recibir notificaciones, activar recordatorios, seguir a organizadores o publicar eventos propios.

La aplicación está disponible en dispositivos móviles y en versión online, permitiendo consultar eventos cercanos o publicar actividades desde el móvil, la tablet o el ordenador.