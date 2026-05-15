Ferrer-Dalmau abre las charlas artilleras en León

Publicado por Abigail Calvo Creado: Actualizado:

El pintor Augusto Ferrer-Dalmau encendió ayer las jornadas organizadas por la Asociación Conde de Gazola para rendir tributo a la vinculación artillera con León. El artista, conocido como el pintor de batallas, ofreció una entretenida charla en la que interactuó con los asistentes. Las jornadas continuarán hoy a partir de las 9.00 horas en el Instituto Leonés de Cultura con conferencias y una mesa redonda, con entrada libre hasta completar aforo. A las 19.00 horas, está prevista la actuación de la banda de la Academia Básica del Aire en el claustro de la Catedral.