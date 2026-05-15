Divorcios y herencias fijan nuevas metas a los abogados de León

El asesoramiento fiscal en divorcios y herencias abre un nuevo campo de trabajo al colectivo de letrados de León, que en el marco de un convenio con la Universidad de León, ha puesto en marcha varios microcréditos, reforzada la iniciativa con el éxito del correspondiente al dedicado al asesoramiento fiscal en divorcios y herencias.

Para el decano del Colegio de la Abogacía de León, David Díez Revilla, ambas microcredenciales contribuyen a «solventar la necesidad de formación continua y especialización de la abogacía», además de incorporar conocimientos de gran utilidad práctica para el ejercicio profesional. Así mismo, se pone en valor la colaboración mantenida con la Universidad para poner en marcha una oferta formativa «transformadora y adaptada a las nuevas necesidades profesionales».

La vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira, destaca que ambas microcredenciales «son un ejemplo del impulso que el Plan Microcreds está dando a la colaboración entre la Universidad y los agentes externos», poniendo en valor el trabajo conjunto desarrollado para diseñar una oferta formativa «adaptada a las necesidades reales de recualificación y especialización profesional».

REUNIÓN CON EL SUBDELEGADO

No es la única inquietud que preocupa ahora mismo al colectivo de la Abogacía de León. Esta semana, miembros de la Junta de Gobierno se reunieron con el Subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz, abordaron cuestiones como la pasarela Reta, la mejora de las condiciones de los profesionales que prestan el servicio de asistencia al detenido en centros de detención —especialmente en lo relativo a las instalaciones y a la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios—, así como la digitalización de los expedientes del Turno de Oficio, entre otros temas relevantes para el colectivo.

El colectivo insiste en seguir trasladando a las instituciones las necesidades de la profesión y «continuar trabajando por la mejora de los medios y condiciones en el ejercicio de la abogacía», explica en un comunicado.