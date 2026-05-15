Efecto MIR 2026: las especialidades que han agotado los nuevos médicos en un abrir y cerrar de ojos y la alerta oculta de los expertos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La primera ola de adjudicación MIR 2026 ha dejado un panorama revelador sobre las preferencias de los médicos en formación en España. Con 15.084 aspirantes compitiendo por 9.275 plazas disponibles, esta convocatoria registra la cifra más alta de candidatos de la última década.

Sin embargo, tras los primeros ocho días de asignación y con 5.600 profesionales ya ubicados, emerge una radiografía precisa de las especialidades más codiciadas y una advertencia seria sobre la planificación sanitaria del país.

El proceso ha revelado patrones que se repiten año tras año, pero también señales de alarma que los gestores sanitarios no pueden ignorar. Mientras algunas disciplinas se agotan antes de alcanzar el número 1.000, otras permanecen completamente desiertas en esta primera fase. La distancia entre las especialidades más demandadas y las menos elegidas dibuja un mapa de desigualdades que podría tener consecuencias graves en la atención sanitaria de los próximos años.

Detrás de estas cifras se esconde una realidad compleja que combina aspiraciones profesionales, expectativas salariales y condiciones laborales. Pero también una cuestión estratégica que trasciende las decisiones individuales: ¿Está España preparando adecuadamente a sus médicos para las necesidades reales del sistema nacional de salud o simplemente formando especialistas que acabarán engrosando las listas del desempleo o la emigración?

Las especialidades que volaron en cuestión de horas

Como viene siendo habitual en cada convocatoria, veinte especialidades médicas han agotado todas sus plazas disponibles durante esta primera semana de adjudicaciones. La Dermatología Médico-Quirúrgica volvió a demostrar su condición de especialidad estrella, cerrando su última plaza en el número de orden 486. Es decir, antes de que se llamara siquiera a 500 aspirantes, todas las posiciones en esta disciplina ya tenían dueño.

Inmediatamente después, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora completó su cupo en el número 623, confirmando el atractivo que estas especialidades ejercen sobre los médicos mejor posicionados en el examen. La Oftalmología resistió hasta el puesto 2.069, mientras que Cirugía Oral y Maxilofacial llegó hasta el 2.310.

Otras disciplinas con enorme demanda como Cardiología cerró en el número 2.490, Endocrinología en el 2.752 y Otorrinolaringología en el 2.756. Todas ellas desaparecieron del tablero antes de superar la barrera del número 3.000, dejando sin opciones a miles de aspirantes que tendrán que reorientar sus expectativas hacia otras especialidades.

En el extremo opuesto de esta realidad, Bioquímica Clínica no registró ni una sola elección entre los primeros 5.600 médicos convocados. Esta situación refleja no solo las preferencias individuales, sino también las percepciones sobre condiciones laborales, reconocimiento profesional y proyección de carrera que cada especialidad ofrece en España.

Los números absolutos revelan otras prioridades

Más allá de la velocidad de agotamiento, el análisis del volumen total de plazas adjudicadas arroja luz sobre las especialidades que realmente están absorbiendo el grueso de los nuevos profesionales. Pediatría lidera este ranking con 529 plazas asignadas en la primera semana, seguida de Anestesiología y Reanimación con 437 incorporaciones.

Radiodiagnóstico completa el podio con 315 nuevos especialistas en formación, consolidándose como una de las opciones más elegidas por quienes buscan equilibrio entre demanda profesional, condiciones laborales y perspectivas de futuro. Estas cifras contrastan notablemente con las especialidades que, pese a tener plazas disponibles, apenas logran despertar interés entre los aspirantes mejor posicionados.

Madrid y Andalucía concentran las preferencias geográficas

El mapa territorial de las adjudicaciones confirma la centralización de las preferencias médicas en España. La Comunidad de Madrid se ha consolidado como el destino favorito absoluto, acumulando 1.085 plazas asignadas en esta primera fase. Esta cifra supera con amplitud a cualquier otra región del país.

Andalucía ocupa la segunda posición con 902 plazas, seguida de Cataluña con 806, la Comunidad Valenciana con 569 y Castilla y León con 281. Juntas, estas cinco comunidades autónomas concentran el 67,45% de todas las adjudicaciones iniciales, evidenciando un desequilibrio territorial que podría acentuar problemas de cobertura en regiones menos pobladas o con menor oferta formativa.

A nivel provincial, Madrid encabeza también la clasificación, seguida de Barcelona con 684 plazas y Valencia con 351. Esta concentración metropolitana responde a múltiples factores: mayor oferta de centros hospitalarios universitarios, mejores infraestructuras docentes, más oportunidades de especialización y, en muchos casos, mejores condiciones de vida urbana.

Los hospitales más codiciados de España

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid repite como el centro con más plazas asignadas al inicio del proceso, con un total de 122 médicos que comenzarán su formación especializada en sus instalaciones. Este hospital de referencia nacional mantiene su posición de liderazgo año tras año.

El Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona se sitúa en segunda posición con 118 adjudicaciones, seguido muy de cerca por el Hospital Universitario La Paz de Madrid con 115 plazas. El Hospital Universitario 12 de Octubre suma 114 nuevos residentes, mientras que el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla completa el top cinco con 110 plazas asignadas.

Estos centros de excelencia concentran no solo volumen de plazas, sino también las especialidades más demandadas y prestigiosas, perpetuando un círculo de atracción de talento que dificulta la distribución equitativa de profesionales por todo el territorio nacional.

León mantiene su atractivo

Dentro de Castilla y León, la provincia de León ha experimentado una demanda moderada pero estable durante esta primera semana de adjudicaciones. En total, se han asignado 47 plazas en toda la provincia, cifra que refleja una notable consistencia respecto a las 48 que se adjudicaron en el mismo tramo de la convocatoria de 2025.

El primer aspirante en elegir destino en León lo hizo con el número de orden 333, una posición relativamente temprana que indica el atractivo de ciertos programas formativos de la provincia. El Complejo Asistencial Universitario de León absorbió la mayor parte de las incorporaciones en la capital leonesa.

Por su parte, el Hospital El Bierzo de Ponferrada logró hitos significativos para la comarca berciana. Este centro consiguió adjudicar plazas de especialidades de alta competencia como Oftalmología y, de manera destacada, retuvo la última plaza nacional disponible de Urología en este tramo, que se cerró definitivamente en el número de orden 4.221.

El informe de la Fundación Centro de Estudios SIMEG "Vicente Matas" lanza un mensaje contundente que debería hacer reflexionar a los responsables políticos y sanitarios. Los médicos que obtienen plaza en 2026 finalizarán su formación como especialistas en 2030 o 2031, justo cuando las proyecciones demográficas muestran que las jubilaciones de la generación del 'baby boom' médico habrán descendido drásticamente.

Esta coincidencia temporal plantea un escenario preocupante: si las comunidades autónomas no desarrollan un plan de ampliación de plantillas estructural a medio y largo plazo, España se enfrentará nuevamente a una situación con miles de médicos especialistas formados en el sistema público pero sin plazas estructurales disponibles. El resultado previsible sería una nueva ola de precariedad laboral, contratos temporales inestables o emigración forzosa hacia otros países europeos.

El análisis señala además que los incrementos de plazas MIR registrados en los últimos años han llegado con retraso respecto al déficit actual que sufre especialmente la Atención Primaria. Este problema tiene su origen en los recortes aplicados en las convocatorias entre 2010 y 2014, cuyos efectos negativos se están sintiendo ahora con toda su intensidad en los centros de salud de toda España.

Soluciones urgentes para retener el talento médico

Para evitar repetir errores del pasado y fidelizar el talento joven en provincias periféricas como León, los expertos insisten en la urgencia de diseñar una planificación sanitaria real y efectiva. Esta estrategia debería incluir proyecciones demográficas, análisis de necesidades por especialidades y territorios, y una distribución equilibrada de recursos.

Además, se reclama con insistencia la creación de un Estatuto Médico propio que mejore sustancialmente las condiciones retributivas y profesionales en todo el territorio nacional. Sin incentivos claros y condiciones laborales competitivas, España seguirá formando profesionales altamente cualificados que finalmente desarrollarán su carrera en otros países con mejores perspectivas.

La situación actual del sistema MIR en España representa tanto una oportunidad como un desafío estructural. Las decisiones que se tomen ahora determinarán si el país podrá garantizar una atención sanitaria de calidad en la próxima década o si, por el contrario, se verá abocado a una nueva crisis de recursos humanos en el sector sanitario.