Los túneles de Príncipe reabren al tráfico tras labores de desagüe, reparación del cableado y comprobación de la seguridad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras las intensas precipitaciones, que provocaron acumulaciones de agua e incidencias en distintos puntos de la infraestructura, los equipos técnicos y la Policía Local actuaron para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

Las tareas realizadas han incluido el desagüe completo de los pasos, la revisión integral de los sistemas afectados y la sustitución de los cables e instalaciones eléctricas dañadas por la entrada de agua. Asimismo, se han llevado a cabo todas las pruebas técnicas y comprobaciones pertinentes antes de su reapertura.

Una vez completadas estas actuaciones y confirmada la normal operatividad de los sistemas, los túneles han recuperado la circulación habitual.