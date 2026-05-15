Los túneles de Príncipe reabren al tráfico tras labores de desagüe, reparación del cableado y comprobación de la seguridad
Los túneles de Príncipe han quedado reabiertos al tráfico una vez concluidas todas las actuaciones necesarias derivadas de los daños ocasionados por la fuerte tormenta registrada hace unos días
Tras las intensas precipitaciones, que provocaron acumulaciones de agua e incidencias en distintos puntos de la infraestructura, los equipos técnicos y la Policía Local actuaron para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.
Las tareas realizadas han incluido el desagüe completo de los pasos, la revisión integral de los sistemas afectados y la sustitución de los cables e instalaciones eléctricas dañadas por la entrada de agua. Asimismo, se han llevado a cabo todas las pruebas técnicas y comprobaciones pertinentes antes de su reapertura.
Una vez completadas estas actuaciones y confirmada la normal operatividad de los sistemas, los túneles han recuperado la circulación habitual.