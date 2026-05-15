Cancelado un concierto de un grupo neonazi en León tras la presión social y las amenazas de la banda

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La capital leonesa vive días de tensión tras la suspensión de un concierto protagonizado por una banda de música que se autodefine abiertamente como fascista. El evento, que iba a tener lugar este mismo fin de semana en una conocida sala de la ciudad, despertó una oleada de indignación en las redes sociales. Cientos de usuarios y colectivos locales denunciaron la presencia de este grupo en un espacio público, exigiendo a la gerencia del local que no permitiera la difusión de mensajes de odio. Ante la magnitud de la presión y el riesgo de incidentes, los responsables de la sala decidieron cancelar la actuación de forma definitiva.

La respuesta de los integrantes de la banda no se ha hecho esperar y ha elevado la preocupación de las autoridades y los vecinos. A través de sus perfiles oficiales, el grupo ha lanzado mensajes intimidatorios dirigidos a quienes celebraron la cancelación. En uno de sus comunicados más alarmantes, los músicos advirtieron a sus detractores que estuvieran tranquilos pero que no bajaran la guardia, asegurando que ellos siempre terminan cobrándose sus deudas. La gravedad de estas palabras ha venido acompañada de la publicación de vídeos e imágenes donde los miembros del grupo presumen de propinar palizas a otros jóvenes en ocasiones anteriores, haciendo gala de una violencia explícita.

Ante esta situación, el ambiente en León es de máxima alerta. En las últimas horas se ha viralizado un aviso ciudadano que advierte sobre la probable presencia de grupos neonazis este sábado en las calles de la capital, lo que ha generado un clima de inseguridad. Las recomendaciones que circulan por la red instan a los jóvenes y transeúntes a extremar las precauciones, evitar los desplazamientos en solitario y andar con especial cuidado durante las horas nocturnas. Mientras tanto, el rastro de las amenazas en redes sociales ya ha puesto en alerta a diversos sectores que piden una intervención contundente para garantizar la seguridad durante el fin de semana.