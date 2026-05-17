Milagro en León: Una enfermera fuera de servicio y el personal de un bar salvan a un motorista tras sufrir tres paradas cardíacas

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La tarde de este domingo se ha tornado en un escenario de heroísmo y supervivencia en pleno centro de León. Alrededor de las 14:30 horas, un hombre que acababa de regresar de una concentración de motos se encontraba disfrutando de una consumición junto a su hija en un conocido bar de la zona céntrica cuando, repentinamente, sufrió un grave colapso de salud que desencadenó una primera parada cardíaca.

La situación se complicó de forma crítica en los minutos posteriores, ya que el afectado llegó a encadenar un total de tres paradas cardíacas consecutivas. Por fortuna, la providencia quiso que en el mismo establecimiento se encontrara una enfermera del Hospital Universitario de León disfrutando de su tiempo libre, quien no dudó en dar un paso al frente para liderar las maniobras de reanimación.

Durante los tensos minutos que duró la emergencia, el personal del bar y los camareros se volcaron por completo en la situación, colaborando codo con codo junto a la sanitaria para mantener al hombre con vida. La perfecta coordinación entre los trabajadores y la enfermera permitió estabilizar al afectado justo a tiempo para la llegada de los servicios de emergencia.

Tanto la Policía Local como la ambulancia se personaron rápidamente en el lugar de los hechos para hacerse cargo de la situación. Gracias a la crucial intervención ciudadana previa, los sanitarios pudieron trasladar al hombre al complejo hospitalario ya consciente y respirando por sí mismo, culminando lo que los testigos presenciales no han dudado en calificar como un auténtico milagro dominical.