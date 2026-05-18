León salva in extremis el concurso hípico de San Juan

La septuagésima quinta edición del concurso nacional de saltos de San Juan y San Pedro de León no quedará para otro año. Después de que, en la primera intentona resultara desierta la licitación pública, el Ayuntamiento de León ha logrado in extremis, por medio de un negociado directo sin publicidad, que una empresa presente oferta para hacerse cargo de la organización del evento. A falta de que los técnicos confirmen que la propuesta cumple con los requsitos que se fijaban en los pliegos de condiciones, la sociedad gallega Grueiro Eventos SLU coordinará todo el operativo para que las instalaciones del paseo del Parque reediten, entre los días 19, 20 y 21 de junio, las pruebas deportivas que convirtieron a la capital leonesa en un punto clave del circuito español de esta disciplina desde su origen en el año 1948.

Pese a que las apuestas han perdido parte del atractivo que atraía a más asistentes a las dependencias municipales del paseo del Parque de la capital leonesa, la cita mantiene el nivel de los jinetes participantes, interesados en acumular puntos para la clasificación nacional. El enganche quiere aprovecharlo el Ayuntamiento de León para sumar no sólo la cita de San Juan y San Pedro, sino otra añadida los días 2, 3 y 4 de octubre, en coincidencia con el programa de San Froilán, para no dejar caer unas instalaciones que, en los últimos años, han tenido más uso para la celebración de conciertos y eventos que para el destino original que determinó su adecuación.

La empresa tendrá que ajustarse al canon que se había puesto como tipo mínimo de licitación: 15.000 euros por cada anualidad para el evento de San Juan y San Pedro y 6.000 euros por el concurso de San Froilán, para el cual ya se ha cursado solicitud a la federación española de hípica para que lo incluya en su calendario oficial. El compromiso se firmará por un periodo de dos años, con dos prórrogas sucesivas por acuerdo de las partes, siempre que no se incumplan las condiciones fijadas en los pliegos. El acuerdo incluye, además de las gestiones con los jinetes, la preparación de la zona de saltos, las cuadras y el área de calentamiento, y el funcionamiento del bar.