La oposición se lanza contra el gobierno del alcalde de León por la «chapuza y fiasco» de la basura

El nuevo informe de la Intervención municipal, que advierte de que «no resultaría ajustado a derecho» el cobro de los recibos de recogida de basura de 2025 y 2026, recalca la obligación de recortar 13 millones de gastos por la anulación de las tasas de residuos y desvela la existencia de 6 millones de «ingresos ficticios», alentó los ataques de la oposición contra el gobierno del Ayuntamiento de la capital leonesa. La suma de las «chapuzas» sirvió para que, después de que este martes el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, les entregara el informe escondido desde hace más de un mes, UPL criticara el «auténtico fiasco económico y administrativo» del PSOE y que el PP recalcara la «negligente e irresponsable gestión» del alcalde, «la peor desde los tiempos del anterior gobierno socialista capitaneado por Francisco Fernández, y del que el propio José Antonio Diez formaba parte».

La carga la cebó el PP con el ataque directo a Diez por «las chapuzas» que «con tanto celo ha intentado ocultar». El portavoz de los populares, David Fernández, apuntó que esta actuación «tiene importantes consecuencias para los leoneses» y, de acuerdo a sus propios cálculos, resolvió que llega «hasta el punto de comprometer la capacidad económica del Ayuntamiento para ejecutar proyectos por valor de más de 33 millones de euros». «Como veis, estamos hablando de algo mucho más profundo que aplazar las obras del consistorio de la Plaza Mayor, como afirmó José Antonio Diez hace unos días, y que tampoco tiene nada que ver con lo que está pasando en otras administraciones, como también dijo, en un intento de minimizar la gravedad de sus decisiones», concedió el edil.

Fernández expuso que «el alcalde conoce esta situación desde hace meses, y le ha dado igual», porque «no sólo no ha hecho los ajustes necesarios, sino que incluso ha seguido sumando gastos, como en el Pleno extraordinario del mes de marzo, y ha seguido adjudicando contratos millonarios». «Todo ello en una huida hacia delante que tiene corto recorrido. José Antonio Diez quiere hacer obras y anuncios en el año antes de las elecciones para solventar los problemas que no ha querido, ni ha sabido solventar en los siete años que lleva como alcalde, gastando sin un criterio de proyecto global de ciudad y sin una consciencia clara de las necesidades de la ciudad», argumentó el portavoz de los populares.

Con el regidor en el objetivo, el concejal del PP reiteró que «esta actitud negligente e irresponsable ya la practicó el maestro de José Antonio Diez, el anterior alcalde socialista Francisco Fernández, con quien compartió gobierno». «Se llama gastar por encima de las posibilidades o gastar lo que no se tiene. Y también sabemos las consecuencias que tiene: retraso en los pagos a proveedores, facturas en el cajón o incluso problemas de liquidez», anotó Fernández, quien reclamó, como exige el documento de Intervención, que se «lleven a Pleno los ajustes necesarios para equilibrar las cuentas y saber qué proyectos se van a poder llevar a cabo y qué proyectos van a tener que quedar suspendidos».

En su ataque, el portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, exigió «la dimisión inmediata del concejal de Hacienda, tras conocerse el contundente informe de Intervención que evidencia el fracaso absoluto en la gestión de la tasa de basuras impulsada por el equipo de gobierno socialista».

El líder de los leonesistas insistió en que «se trata de una situación de auténtico fiasco económico y administrativo, después de que las sentencias judiciales que anulan las ordenanzas fiscales y las irregularidades detectadas por el interventor municipal sitúen el impacto económico total en más de 15 millones de euros entre anulaciones de derechos, devoluciones de ingresos indebidos y deterioro del remanente de tesorería municipal». «La gravedad de los hechos exige responsabilidades políticas. En cualquier empresa privada una gestión que provoca un agujero de más de 15 millones de euros habría supuesto el cese fulminante del responsable. No entendemos cómo el alcalde mantiene todavía al concejal de Hacienda al frente de un área que ha demostrado una absoluta incapacidad de gestión», insistió el edil de la oposición, sin hacer extensivo a Diez la reclamación de depurar culpas.

López Sendino abundó, en una nota enviada a los medios, en que «si el concejal de Hacienda hubiera cumplido con su obligación de elaborar la ordenanza y aprobar la misma en los plazos establecidos en su momento por la Ley 7/2022 de 8 de abril, habría dado tiempo a realizarla jurídicamente adecuada y se hubiera evitado el fiasco de una ordenanza realizada deprisa y corriendo, que ha conllevado la anulación de la misma con el consiguiente perjuicio económico que va a condicionar en gran medida el devenir en los próximos ejercicios de las cuentas de este ayuntamiento». «En la junta de gobierno, con fecha 30 de abril de 2026, se aprobó un gasto de 218.042 euros para encargar a una consultoría externa la elaboración de una nueva ordenanza. No dudamos que esa empresa externa se va a encontrar con los mismos problemas que han motivado las sentencias judiciales, y todo ello porque el concejal de Hacienda no ha hecho su trabajo y sus deberes en los años anteriores para la correcta aplicación de la tasa», vaticinó el portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León, quien subrayó que se trata de «uno de los mayores desastres económicos de los últimos años en el Ayuntamiento de León».