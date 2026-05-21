José Gabriel Fernández encara su tercer mandanto como decano de Veterinaria

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Facultad de Veterinaria ya tiene nuevo decano, aunque es una cara conocida. Tras su victoria en las urnas, José Gabriel Fernández encara su tercer mandato al frente del centro de la Universidad de León, tras ostentar el cargo entre 2010 y 2018, aunque ahora lo hará durante los próximos años, con un periodo único, bajo la nueva ley universitaria.

«Tengo un compromiso con la facultad, llevo aquí 45 años; es una responsabilidad y el centro necesitaba que diera este paso», remarca Fernández, en relación a que se postulara de nuevo para volver a ser decano. Fernández incide en que entre sus objetivos está el de «mantener las acreditaciones institucionales y europea, además de desarrollar nuevos retos como la adaptación a los nuevos estatutos de la Universidad de León ya en el marco de la Losu», explica el catedrático de Anatomía, para adelantar que los estudiantes «tendrán un gran protagonismo en este desarrollo normativo».

Fernández, que bajo el decanato de María Teresa Carbajo —a quien dará el relevo y a quien previamente se lo dio él— era el Coordinador de Calidad, por lo que insiste en este aspecto de cara a los próximos años de Veterinaria, buque insignia y germen de la Universidad de León.

Fernández se postulo a decano después de que a las elecciones previstas para marzo no se presentara ningún candidato y en las celebradas estos días se enfrentara en las urnas a Marta Elena Alonso de la Varga. Los votos recibidos por su candidatura rondan el 70%, por lo que el catedrático de Anatomía asegura sentirse «muy respaldado y refuerza la idea de asumir la responsabilidad».