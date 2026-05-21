Armunia critica al alcalde de León por invertir en la pedanía lo mismo que en urinarios públicos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con «los propios datos oficiales» del Ayuntamiento de León, que «evidencian años de abandono, infrainversión y desigualdad sistemática hacia la pedanía de Armunia entre 2019 y 2026», la junta vecinal insiste en que «la realidad presupuestaria» del pueblo «ya no admite excusas». No encuentran más que 337.443,93 euros dentro de las «actuaciones de inversión nominativa», concretadas en apenas 6 de las 323 intervenciones totales de esta clasificación que suma 106.853.466,06 euros. No hay más, insisten para encontrar como referencia irónica equivalente del esfuerzo inversor lo que el gobierno municipal de José Antonio Diez «ha destinado en la instalación de urinarios públicos por las zonas nobles de la ciudad».

Los responsables de la pedanía insisten en que «mientras los vecinos de Armunia sostienen con sus impuestos buena parte de la recaudación municipal, las inversiones continúan concentrándose en las zonas más privilegiadas y visibles de la capital». Los afectados recalcan que «la brecha es cada vez más evidente», dado que «unos barrios acumulan proyectos, obras y recursos», mientras que su pueblo «acumula promesas incumplidas». «La conclusión es tan evidente como indignante: la pedanía más poblada, con más necesidades y mayores carencias estructurales, es precisamente la que menos apoyo económico recibe del Ayuntamiento de León. Una situación así no puede justificarse ni política, ni técnica, ni moralmente», resuelven, después de haber estado sin recibir subvenciones en 2021, 2022 y 2023 debido a que los anteriores responsables, del PSOE, no justificaron los gastos de 2020.

El daño se encuadra dentro de la investigación del Tribunal de Cuentas, que ha exigido al anterior gobierno de la pedanía, dentro de las diligencias previas, un aval de 75.000 euros de fianza para responder por las dos partidas, que suman casi 500.000 euros, de pagos injustificados entre los años 2013 y 2023. Con estos precedentes, la junta vecinal, controlada por el PP, incide en que «la ley obliga a garantizar una financiación suficiente y equilibrada para todas las entidades locales, pero en Armunia ocurre exactamente lo contrario: más vecinos, más necesidades y menos recursos». Los datos «desmontan cualquier intento de maquillaje institucional», conceden los portavoces de la pedanía, quienes abundan en que «existe una desigualdad estructural en el reparto del dinero público, una falta absoluta de proporcionalidad y un modelo de financiación que castiga sistemáticamente» a su pueblo, mientras «otras zonas reciben más inversiones, más atención y más recursos».

La alerta la acompañan con una clasificación en la que, dentro de las inversiones nominativas desde 2016 hasta 2025, el mayor bocado se lo llevan el centro y el casco histórico con 27,9 millones, seguidos por los 18,1 millones de la zona norte, los 5,9 millones de Palomera, los 5,6 millones del Ejido, los 3,6 millones de La Lastra y los 2,1 millones de Puente Castro. Más abajo, en el décimo lugar, aparece Armunia con 337.443,93 euros, «pese a albergar al 4,73% de la población municipal».

Los datos «revelan una realidad todavía más preocupante en Armunia: cinco de las seis actuaciones ejecutadas en la pedanía durante los últimos años no estuvieron destinadas a mejorar la vida de sus vecinos, sino exclusivamente a impulsar la expansión del Parque Tecnológico». «Es decir, el dinero invertido en Armunia no fue para Armunia. Mientras calles deterioradas, aceras rotas, parques abandonados y servicios básicos continúan degradándose, las prioridades municipales han estado centradas en proyectos estratégicos para la ciudad y para intereses empresariales ajenos a las necesidades diarias de la población residente Armunia», mantienen desde la junta vecinal, que detalla que «la única inversión estrictamente vecinal apenas alcanzó los 7.000 euros en 2022 para acondicionar un local destinado a dos asociaciones vecinales de la pedanía». «Una cifra prácticamente ridícula si se compara con los 50.000 euros concedidos ese mismo año a otra asociación de León, cantidad que además volvió a incrementarse con otros 60.000 euros adicionales en 2024 para el mismo concepto y la misma entidad», citan.

Ante esta «realidad respaldada por cifras oficiales», Armunia reclama «una revisión urgente y profunda del sistema de financiación municipal». «Los vecinos tienen derecho a saber dónde va su dinero, por qué su pedanía recibe menos y quién es responsable de esta situación. No pedimos privilegios. Exige algo mucho más básico: justicia, transparencia y un trato digno e igualitario después de años de olvido institucional», recalcan desde la junta vecinal, que señala que «desde el 2019, bajo el mandato del alcalde socialista José Antonio Diez, el desequilibrio inversor no solo se ha mantenido, sino que se ha consolidado como una forma habitual de gestión».

La junta vecinal insiste en que las cifras «evidencian años de abandono, infrainversión y desigualdad sistemática hacia la pedanía»«Los vecinos tienen derecho a saber dónde va su dinero, por qué su pedanía recibe menos y quién es responsable», recalcan desde la pedanía