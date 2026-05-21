El PP de León recuerda al PSOE que permitir la ESO en Primaria depende del Gobierno

Concentración para exigir que los niños se queden en los colegios en primero y segundo de la ESO RAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de León recuerda al PSOE que es el Gobierno el que tiene la competencia para modificar la normativa para que los colegios de Primaria puedan impartir 1ª y 2ª de la ESO como reclaman los padres.

Ese compromiso, recuerda la procuradora leonesa María José Álvarez, ya se trasladó a los padres durante la reunión mantenida con representantes de las AMPAS el pasado mes de febrero, en el que se insistió, a su vez, que “se estudiará de manera excepcional de llevarlo a cabo en algún colegio de la provincia más allá de los tres ya existentes”.

María José Álvarez insiste a los procuradores socialistas que es el Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero el que recoge, textualmente, que “los centros de educación secundaria que ofrezcan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria se deberán impartir los cuatros cursos de los que consta esta etapa educativa”, por lo que “tiene que ser una modificación en las Cortes Generales la que permita, de manera ordinaria, lo que reclaman”.

En la reunión del pasado mes de febrero la diputada nacional Silvia Franco también se comprometió a trasladar, como miembro de la Vicesecretaría de Educación que dirige Jaime de los Santos, la inquietud de los padres con el fin de analizar un posible cambio de la normativa estatal.