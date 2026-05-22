Los abogados de Ponferrada denuncian situación «caótica"

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

En Ponferrada, más de lo mismo o peor que en León. La representación de los 250 abogados ejercientes han alzado la voz y esperan que el Ministerio de Justicia que lleva Félix Bolaños se ponga de una vez las pilas y ayude a paliar la grave situación de atasco judicial. La delegación berciana del Colegio de la Abogacía de Ponferrada denunciaba este jueves la situación «caótica» en materia tecnológica que se vive en el Palacio de Justicia de la capital berciana desde la puesta en marcha de la Ley de Eficiencia, a pesar de que contaba con ventajas como la implantación de la Oficina Judicial en 2015, el expediente digital y la plataforma Lexet. Añaden que el palacio está «infrautilizado» ya que cuenta con espacios libres donde se podría contar con más personal. La presidenta de la delegación, Ana Garnelo, y el vicepresidente, Pablo Soto, quienes insistieron en que el principal problema reside en las herramientas digitales implantadas, que se caen «día sí día también» e impiden trabajar, retrasando expedientes y afectando a la ciudadanía. También de otros problemas como la pasarela Reta.