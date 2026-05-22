La huelga médica sigue viva con más de 1.730 consultas sin pasar

La jornada de huelga de médicos convocada a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco ha tenido un impacto desigual en CyL, pero la provincia de León sigue a la cabeza de las protestas.

Mientras que la media de seguimiento en la Comunidad fue del 15%, León registró la cifra más alta de toda la autonomía, con un 23,6% de apoyo y un total de 288 médicos en huelga. El tercer día de paro ha afectado de forma muy notable a la actividad programada en los centros sanitarios leoneses, especialmente en la Atención Primaria (Medicina Familiar y Pediatría), ya que durante el turno de mañana se suspendieron 1.611 consultas y en El Bierzo, 126.

En total, entre León y El Bierzo se tuvieron que suspender 1.737 consultas de atención primaria y pediatría, lo que supone casi el 36% de todas las canceladas en CyL (4.782 en total), donde la huelga tuvo un seguimiento del 19% en la Atención Hospitalaria y del 7% en la Atención Primaria. En total, secundaron la huelga 1.070 facultativos de los más de 7.000 disponibles. El principal foco de protesta de los facultativos leoneses se centra en la exigencia de un Estatuto Marco propio que regule la profesión médica de forma independiente. Los profesionales denuncian que la normativa actual lleva más de dos décadas sin actualizarse y no responde a la realidad de su labor, por lo que reclaman una clasificación profesional más justa que reconozca adecuadamente su categoría y su nivel de responsabilidad dentro del sistema público de salud.

Asimismo, la lucha contra la explotación laboral y la sobrecarga asistencial es otra de las grandes prioridades en León. Los médicos demandan una remodelación urgente del sistema de guardias obligatorias de 24 horas y un modelo de jornada que garantice el descanso, exigiendo además que todo ese tiempo extra trabajado compute de manera efectiva de cara a la jubilación. En León, la saturación asistencial ha llevado a que las plantillas se declaren «completamente desbordadas». Ayer protestaron por las calles.