Los expertos exigen recuperar ya la Ruta de la Plata y a León como nodo ferroviario principal

Con el horizonte de desarrollo de la provincia colgado de la paralización de las infraestructuras ferroviarias, Astorga se erigió este jueves en núcleo de las reivindicaciones para León y el oeste de España. Con la arenga de «no perder el tren», el grupo de expertos defendió la viabilidad de recuperar el protagonismo del enclave leonés como nodo del noroeste gracias a la ejecución del Corredor Atlántico, la reapertura de la Ruta de la Plata, las mejoras del ramal al polígono de Villadangos y el regreso de Feve al centro de capital.

En la jornada técnica, organizada por la Cámara de Comercio de Astorga, se avanzó que, una vez que se constituya el nuevo gobierno de la Junta, «se presentará el trabajo técnico, comercial y de gobernanza realizado el grupo de estudios Astorga-Plasencia para la construcción de una nueva línea». Para esta recuperación de la Ruta de la Plata se propone aprovechar la mayor parte el trazado de la antigua línea con variantes en Béjar, Alba de Tormes y salida de Salamanca, como expuso Alberto García, doctor en ingeniería ferroviaria, quien incidió en las posibilidades de los servicios Sevilla-Gijón y a Lisboa. En su intervención, el experto defendió además que, en la intervención de la rampa del Manzanal, se debe acometer «obras sin cortes de la vía dentro la adecuación prevista para los tramos León-La Granja-Monforte.

Los intervinientes insistieron en que «el Corredor Atlántico y la Ruta de la Plata no pueden esperar a 2050 al ser infraestructuras esenciales para las provincias del oeste, que presentan los peores datos demográficos y de desarrollo industrial de España». «No pueden ser postergadas y servir de moneda de cambio a demandas de otros territorios», como expuso el José Manuel Martínez, presidente de la asociación León Propone.

En la cita, Eduardo Tocino, presidente de la asociación ferroviaria Reino de León, insistió en «la necesidad de reabrir el tramo Astorga-La Bañeza como primer subtramo de la Ruta de la Plata». Además, planteó «mejoras en el ramal al polígono de Villadangos, que actualmente sólo tiene acceso por Asturias» y exhibió «los planos que harían realidad el enlace pendiente para facilitar el acceso hacia Galicia».

La jornada dejó espacio además para que César Prieto, de la plataforma de Feve, recalcara que existen nuevos sistemas de gestión, abiertos a otras administraciones para recuperar la línea completa. Los promotores de la jornada técnica de Astorga volverán a exponer en eventos posteriores la necesidad de ampliar el horizonte de obra en León.