El tiempo en León hoy: alerta por tormentas fuertes y granizo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La jornada en la provincia de León estará marcada este sábado por una notable inestabilidad atmosférica. Según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se ha activado el aviso de nivel amarillo ante la previsión de chubascos dispersos y tormentas que ganarán intensidad durante la segunda mitad del día. Esta alerta, que permanecerá vigente desde las dos de la tarde hasta la medianoche, afecta especialmente a la zona cantábrica y la comarca del Bierzo, donde las precipitaciones podrían descargar hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

En cuanto al estado del cielo, predominarán los intervalos nubosos con nubosidad de evolución. Aunque no se descartan lluvias en cualquier momento del día, el riesgo de fenómenos adversos como el granizo y las rachas muy fuertes de viento se concentrará durante la tarde. El termómetro reflejará un ligero contraste: mientras las mínimas se mantienen sin grandes cambios —situándose en los 14 grados en la capital y Ponferrada, y bajando hasta los 10 en Villablino—, las máximas iniciarán un descenso en el oeste de la provincia, alcanzando los 27 grados en León y Astorga, y llegando hasta los 30 grados en el caso de Ponferrada.

El viento soplará de componente variable y flojo, aunque con posibilidad de intervalos moderados y rachas intensas en las áreas donde la actividad tormentosa sea más severa.