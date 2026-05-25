La ULE abre la vía a retirar el Honoris Causa a Zapatero

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El 13 de febrero de 2023 la Universidad de León celebró la ceremonia en la que José Luis Rodríguez Zapatero fue investido Doctor Honoris Causa, entrando así en el cuadro de honor de las personas distinguidas por la institución académica. El pasado martes se hizo pública la imputación del expresidente del Gobierno leonés por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, y la rectora de la Universidad de León, Nuria González apuntó ayer que «si se da una condena, nos plantearemos retirarle Honoris Causa».

González explicó que la cuestión ya ha sido abordada por el equipo rectoral, aunque se mantienen cautos «porque de momento hay que esperar, prima la presunción de inocencia. Hay que esperar a que hable la Justicia», señaló la máxima mandataria de la institución académica leonesa, tras recordar que su declaración está prevista para el próximo 2 de junio. «Una vez concluya el proceso, se tomará la decisión», sentenció la rectora, abriendo así la posible vía para que la Universidad de León le retire la máxima distinción no sólo a quien fue presidente del Gobierno, sino a quien también estudió en sus aulas Derecho, alumno de la primera promoción, y fue profesor de Derecho Constitucional.

«Generosidad»

«En la vida hay tres principios que uno decanta: la lealtad que nos libera de los espejismos; el amor al conocimiento, al saber, a la ciencia; y el tercero, la generosidad. Siempre me ha ido bien cuando he procurado ser generoso», sentenció Zapatero poco antes de que comenzase la ceremonia en El Albéitar para investirle con la máxima distinción, el Honoris Causa, tras recalcar que él «nunca» se había ido de León ni de su Universidad.

Sus palabras quedan ahora en entredicho después de que se haya hecho público un éxcel de clientes que mostraría el mando de Zapatero en la empresa clave de caso Plus Ultra y, además, le sitúa como intermediario ante China para comprar petróleo venezolano.