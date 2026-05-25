Miles de leoneses pasan por esta calle sin saber quién fue realmente Abad Viñayo

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Hay nombres en el callejero de León que se leen casi sin mirar. Se pasea por ellas de manera rutinaria. Nombres que aparecen en una placa, en una dirección, en una cita médica o en una ruta diaria. Rara vez despiertan una pregunta.

Uno de ellos está en el barrio de Eras de Renueva, en una vía situada entre Reyes Leoneses y la avenida Peregrinos: la calle Abad Viñayo. El rótulo parece sencillo, descriptivo, pero detrás no hay un cargo genérico ni una referencia perdida, sino una biografía muy ligada a una de las joyas patrimoniales de la ciudad.

El personaje real fue Antonio Viñayo González, nacido en Otero de las Dueñas, en el municipio leonés de Carrocera, en 1922. Sacerdote, investigador e historiador, su nombre quedó unido durante décadas a la Real Colegiata de San Isidoro, uno de los espacios más simbólicos de León y una referencia esencial para comprender el pasado medieval del antiguo reino.

Viñayo fue ordenado sacerdote en 1945 y, años después, se incorporó a San Isidoro, donde desarrolló una parte decisiva de su vida. Allí fue canónigo, archivero, bibliotecario, director del museo y abad de la Colegiata desde 1971 hasta 2003. Su trabajo, además de estar englobado en el ámbito religioso, lo convirtió en una figura fundamental para estudiar, conservar y difundir el patrimonio histórico y artístico leonés.

Su especialidad fue la Edad Media, con especial atención a San Isidoro, el románico, el Panteón de los Reyes y la memoria documental de León. Publicó decenas de trabajos sobre arte, historia y teología, y su firma aparece vinculada a investigaciones sobre la Colegiata, sus pinturas, sus reliquias, su arquitectura y su papel en la historia leonesa.

Para muchos estudiosos, fue una de las voces que más contribuyó a explicar San Isidoro desde dentro, no solo como monumento, sino como archivo vivo de la ciudad.

La calle que lleva su nombre fue aprobada por el Ayuntamiento de León en el pleno del 7 de junio de 1996. En aquel momento, Antonio Viñayo aún vivía y continuaba ligado a la institución isidoriana. Murió en León el 13 de diciembre de 2012, a los 90 años, dejando tras de sí una larga trayectoria cultural y eclesiástica.

Hoy, la calle Abad Viñayo forma parte de la vida cotidiana de León, especialmente por su cercanía a servicios públicos y zonas residenciales de Eras de Renueva. Su nombre, sin embargo, remite a algo más profundo; es uno de esos personajes que no siempre ocupan grandes titulares y, sin embargo, ayudan a sostener la memoria de una ciudad.

Cada placa del callejero tiene su pequeña historia. En este caso, la de Abad Viñayo conduce directamente a San Isidoro, al románico leonés y a un hombre que dedicó buena parte de su vida a estudiar y contar el pasado de León.