David Fernández: “El proyecto estrella de Diez en las Elecciones Municipales de 2023 ha demostrado ser un engaño total a los leoneses"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portavoz popular ha comparecido ante los medios de comunicación tres años exactos desde que José Antonio Diez presentó su proyecto estrella en la campaña electoral de las Elecciones Municipales de 2023; y en el mismo lugar, la antigua Estación de Tren de León.

Aquel día, apenas 36 horas antes de que finalizara aquella campaña, “el candidato socialista anunciaba a bombo y platillo, con un gran despliegue de infografías, su proyecto de conexión intermodal entre la estación de tren y de autobús. Aquel proyecto contaba con un

aparcamiento subterráneo de dos o tres plantas, un hotel de cuatro estrellas, un edificio de oficinas para empresas, nuevos espacios

comerciales, un intercambiador de autobuses urbanos y metropolitanos y hasta con un restaurante panorámico. Casi nada. Y el candidato José Antonio Diez, en su desfachatez, anunció además que el coste de todo esto, entre 30 y 35 millones según sus propios cálculos, lo pagaría ADIF”.

“Tres años después, como podéis ver, tenemos la nada más absoluta y aquel anuncio se ha demostrado como un tremendo intento de engaño de José Antonio Diez a los leoneses, otro más, pero este de grandes dimensiones. No es que no se hayan empezado las obras. Es que desde aquel día todo es oscuridad con respecto a este asunto sin ninguna noticia al respecto: ni de proyectos ni de financiación comprometida por el Gobierno de España”.

Y no será porque “desde el Partido Popular no hayamos preguntado reiteradamente”. Fernández recordaba que hace ya dos años, en abril de 2024, casi un año después del anuncio, el “preguntamos en el pleno cómo se encontraba el proyecto, qué reuniones había habido con Adif y si había un compromiso presupuestario. La respuesta fue una especialidad de la casa: una mezcla de balones fuera, culpas ajenas y ausencia de información. Un intento de salir del paso porque la realidad era la nada más absoluta”.

Un año después, en febrero de 2025, “volvimos a presentar una serie de preguntas a José Antonio Diez y aquí ya ni siquiera se molestaron en responder. Supongo que para lo que tenían que decir no merecía la pena ni el tiempo ni la tinta. O quizás es que su capacidad de inventiva se les agotó. Y, finalmente, la prueba de que no existe absolutamente nada, es que a finales de 2025, nuestros senadores presentaron una serie de preguntas sobre esta cuestión al ministerio

y la respuesta fue una serie de vaguedades y una única concreción, y además referida al Ayuntamiento de San Andrés, en alusión a su intención de realizar un paso inferior a la vía en Párroco Pablo Diez. Pero de si había habido reuniones con el alcalde de León en estos años, si había un proyecto como el anunciado o si había un compromiso de inversión de 35 millones por parte de ADIF, nada”.

Por tanto, “estamos ante un engaño total de José Antonio Diez a los leoneses. Esto es algo más que una promesa incumplida. Esto fue un intento de engaño descomunal por cómo se produjo, cuándo se produjo y por la importancia del anuncio. José Antonio Diez buscó el voto de los leoneses con un anuncio del que no había más que una serie de infografías hechas en su ordenador para dar realismo a algo que solo era humo. Y además lo hizo con dolo, porque hizo

el anuncio el día antes de acabar la campaña y sabiendo que no había ningún compromiso presupuestario del Gobierno de España.

No le cogen el teléfono, como para darle 35 millones”. “Y aquí tengo que decir que no me cabe duda de que también influye la actitud de Diez en su manera de relacionarse con el resto de administraciones, que es totalmente perjudicial para León.

No se puede anteponer un supuesto interés electoral al interés general de la ciudad, como viene haciendo estos años, porque las consecuencias las pagamos los leoneses. Un alcalde de León debe saber ser reivindicativo pero dentro de las reglas institucionales, como saben hacer muchos alcaldes en este país”.

El ejemplo, en este caso, son las numerosas ciudades que van a acometer sus integraciones con cuantías muy superiores a estos 35 millones, “mientras el alcalde de León es incapaz de avanzar.

Granada, Gijón, Valladolid, Alicante o Santander, por mencionar algunas”.

Además del fraude de su anuncio, “hay que decir también que es una verdadera pena el estado de parálisis que sufre el oeste de León con este alcalde. No solo no ha sacado adelante el proyecto que él mismo vendió sino que tampoco ha avanzado en otros objetivos, como el traslado de los talleres de Renfe a Torneros o si quiera en la adecuación de los espacios urbanos del entorno de la estación, como es el solar que tenemos aquí al lado. Un nuevo fracaso, este con engaño incluido, de José Antonio Diez como alcalde de León, del que hoy se cumplen 3 años”.