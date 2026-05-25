La ULE, reconocida en el Campus Emprendedor 2025 por un proyecto de apósito 3D y otro de kombucha

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La Universidad de León (ULE) ha sido una de las instituciones reconocidas en el Concurso Iniciativa Campus Emprendedor 2025, un certamen que impulsa el talento emprendedor universitario en Castilla y León, por el proyecto de un apósito 3D personalizado capaz de mejorar la regeneración de heridas y una propuesta de kombucha con pera y castaña de El Bierzo elaborada a partir de residuos agroalimentarios.

En total la ULE ha presentado 16 propuestas, once en la categoría 'Idea Innovadora de Negocio' y cinco en 'Proyecto Empresarial'. Concretamente, Alejandro Casado Santos, doctorando del programa de Biomedicina y Ciencias de la Salud de la Facultad de Veterinaria, obtuvo el segundo premio en la categoría 'Idea Innovadora de Negocio' por su propuesta 'Apositt'.

Se trata de una iniciativa que desarrolla apósitos personalizados mediante impresión 3D para la administración eficiente del secretoma de células madre, un fármaco líquido en fase de investigación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Fabricados con silicona biocompatible, estos dispositivos crean un entorno óptimo para la regeneración de heridas, mejoran la adherencia al tratamiento y reducen el desperdicio del fármaco. Además, incorporan una válvula de no retorno que permite una aplicación controlada y localizada, y pueden reutilizarse tras su esterilización, lo que contribuye a reducir costes y residuos.

Por su parte, Claudia García Abad y Alicia González Corcoba, estudiantes de la ULE, recibieron la mención especial al Emprendimiento Cultural, Social y Humanístico en la categoría 'Proyecto Empresarial' por la iniciativa 'Kombucha con Pera Conferencia y Castaña del Bierzo'.

El proyecto aprovecha el agua de escaldado de la castaña del Bierzo, un subproducto rico en compuestos bioactivos, como base para la elaboración de una kombucha local combinada con pera conferencia. La iniciativa adapta el cultivo microbiológico a esta materia prima, reduce el impacto ambiental de los vertidos y genera una bebida funcional de alto valor añadido vinculada al territorio.

El Concurso Iniciativa Campus Emprendedor está organizado por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, en colaboración con la Junta de Castilla y León, junto con las universidades de la comunidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Consolidado como una de las principales plataformas de impulso al emprendimiento universitario en Castilla y León, el programa promueve la conexión entre universidad, investigación y empresa, además de favorecer el desarrollo de proyectos innovadores con capacidad de transferencia y aplicación real. La entrega de premios tendrá lugar el próximo día 5 de junio en Zamora.