Crónica de un derrumbe anunciado: Se desploma el tejado de las ruinosas Bodegas Armando en León

El esqueleto de las antiguas Bodegas Armando ha dicho basta. Tras años de abandono, humedades y un evidente deterioro estructural, parte del tejado de este conocido complejo en ruinas en el Paseo de Salamanca número 5 se ha venido abajo, provocando un fuerte estruendo que ha alertado a los vecinos del barrio.

El desplome ha dejado al descubierto las vigas vencidas y ha lanzado una densa nube de polvo al aire, lo que obligó a intervenir a los bomberos y a la policía local para acordonar la zona ante el riesgo de nuevos desprendimientos, esta vez, hacia la vía pública.

Al ser un edificio abandonado, aunque muchas veces okupado, afortunadamente no se han tenido que lamentar daños personales, pero el suceso ha reabierto la herida que parecía taponada desde que el pasado febrero el Ayuntamiento de León accedió a usar la herramienta de la venta forzada para atender 25 años de reclamaciones vecinales en que se cursaron más de 10 multas coercitivas a los propietarios por mantener el inmueble en estado de ruina, lleno de ratas, con el amianto al aire y las puertas desportilladas para la entrada de okupas que han provocado varios incendios.

La Ley autonómica de Urbanismo permite el procedimiento de venta forzosa, pero el tejado ha vencido hacia el interior del cascarón antes de que se ejecute esa solución.

El Ayuntamiento esperaba que para el segundo semestre de 2027 se hubiera completado el procedimiento tras agotar los plazos en la declaración de ruina para llevar a cabo las obras de conservación o rehabilitación del inmueble. Un edificio que hoy es más ruina si cabe.