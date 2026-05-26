El pozo que salvará de las garras del agua a los pasos de Príncipe en el alfoz de León

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Desde 1993, como una maldición, los túneles de la calle Príncipe de Trobajo del Camino se convierten en balsas insalvables de agua. Construidos por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para salvar las vías y evitar un rodeo de tres kilómetros entre Párroco y La Sal, lo cierto es que nacieron defectuosos.

Adif intentó maquillar en 2021 el problema de inundaciones con una reforma integral de 1,2 millones, pero persistió en colocar bombas ineficaces para el achique del agua en una zona con una presión freática elevada y conocida.

Así que vuelta a empezar con un calvario recurrente que estrangula la movilidad y aísla por completo a barrios enteros. Hartos de que se apliquen parches temporales que no solucionan nada, el grupo municipal Vox ha decidido mover ficha y registrar una moción que insta al equipo de Gobierno a buscar soluciones estructurales ante la pasividad de Adif. Pide a UPL que abandone la política «de la improvisación» y acometa de una vez por todas medidas definitivas en la zona, ya que que las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha —basadas en limpiezas periódicas, sustitución de sumideros y reparaciones puntuales en las bombas del sistema de achique— han demostrado ser completamente insuficientes. Cuando el agua aprieta, el sistema colapsa.

El concejal Fernando Prieto Olite alude, además, a que la solución técnica ya está sobre la mesa del Ayuntamiento. De hecho, la moción se apoya en la advertencia previa de un técnico municipal, que recomendó adoptar una reforma de calado: la construcción de un pozo de decantación comunicado con el que ya existe.

Este nuevo pozo mejoraría «drásticamente la recogida y evacuación de las aguas pluviales», estima. Al permitir que la arena, los sólidos y las hojas se sedimenten abajo antes de llegar al sistema de drenaje principal, se evitarían «los catastróficos taponamientos que actualmente inutilizan las bombas de achique durante las tormentas».

Primero, el informe

Para pasar de las palabras a los hechos, la moción registrada por Vox articula tres acuerdos de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento. Primero, encargar, con carácter de máxima urgencia, un informe técnico actualizado sobre el estado real del sistema de drenaje y evacuación de aguas de los pasos de la calle Príncipe.

Segundo, que el informe evalúe de manera expresa y prioritaria la viabilidad técnica de construir el pozo de decantación comunicado y tercero, requerir de inmediato la redacción del proyecto técnico y su correspondiente memoria económica para que las obras puedan ejecutarse con la mayor brevedad posible.

Con esta ofensiva política, el debate sale de las alcantarillas para instalarse en el salón de plenos este jueves. Los vecinos de Trobajo del Camino esperan ahora que el resto de fuerzas políticas recojan el guante para dar carpetazo, de manera definitiva, a un punto negro de inundaciones que lleva demasiados años colapsando el municipio.

Cómo funciona un pozo de decantación

Para entender por qué un pozo de decantación podría cambiar el destino de Príncipe, hay que acudir a la física y a la ingeniería hidráulica urbana. Un pozo de decantación es, en esencia, una estructura diseñada para aplicar la decantación por gravedad (basada en la ley de Stokes).

El agua de lluvia entra en este tanque a baja velocidad; al reducirse el flujo, las partículas más densas —como la tierra, la arena, las hojas y los plásticos arrastrados desde el asfalto— pierden energía cinética y se depositan de forma natural en el fondo. El agua limpia, ya libre de pesadas cargas sólidas, desborda por la parte superior hacia el sistema de evacuación general sin taponarlo.