Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Otro detalle de resiliencia que no aparecía en los papeles oficiales es el salto de tren al que se ven obligados los pasajeros leoneses que eligen el destino de Valencia entre el repertorio de la estación de la capital. Salto de tren en Chamartín, del 106 al 112, para completar la segunda parte del trayecto en el pato, del modelo de los que cubren la línea de alta velocidad entre León y Madrid desde hace once años.

La receta ya está registrada en los boletines de la compañía, donde se dan detalles de la intendencia; el Avril cubre el trayecto entre Gijón y Chamartín; y desde Madrid a Valencia se completa con el S-112, que marca el primer tramo desde la ciudad del Turia a la capital de España, donde se invierte el proceso de transbordo.

La operación se completa en el mismo andén, con las composiciones colocadas en paralelo, para evitar confusiones del pasaje en la jungla de vías de Chamartín.