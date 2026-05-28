El centro de la Fundación Laboral de la Construcción formará en León a 1.800 alumnos al año

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Centro de la Fundación Laboral de la Construcción estará operativo en la parcela del Área 17 en 2028, con el objetivo de formar para el sector 1.800 alumnos al año. Así lo confirma el presidente de la fundación, el leonés Javier Vega, tras la firma del acuerdo por el que el Ayuntamiento de León cede la parcela a esta entidad durante los próximos 75 años.

"Es un centro para mejorar la formación, la prevención de riesgos laborales, el empleo y el sector", resume Javier Vega, para incidir en que la falta de mano de obra "lastra un sector estratégico". Así, cualificar a trabajadores "formados y seguros". El centro ofrecerá varias especialidades como las de albañiles, yesistas o gruístas, además de incidir en la Prevención de Riesgos Laborales. "Será un centro austero, pero digno, adaptado a las necesidades para formar a 1.800 alumnos al año", concreta Vega.

La inversión prevista es de 3 millones de euros, para construir en la parcela de 8.500 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento, un edificio de 600 metros cuadrados útiles para tres aulas, zonas de reuniones, zona de administración y archivo, entre otros espacios, a los que se sumará una gran zona de talleres para que los alumnos puedan formarse también en la parte práctica.

Gil, Vega, Vega, Diez, Jaén y Herreros, en la firma de la cesión.Virginia Moran

"El centro será una realidad en 2028 para dar respuesta al sector, contribuiremos a su mejora, y ya se trabaja en la definición del diseño y la construcción", precisa el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción en Castilla y León, tras recordar que éste será el tercer centro que se construye en la comunidad, tras el de Valladolid y Burgos.

Vega destaca el problema de la falta de personal cualificado y también el problema de la vivienda. "Hace años el problema era vender, ahora es construir. Las obras tienen retrasos porque no hay trabajadores. Aunque hay obra no hay trabajadores y la vivienda es un problema serio", sentencia.

Elecciones en la Cámara de Comercio

Un problema que también está ligado, más que a la falta de suelo, al encarecimiento de los precios por el contexto geopolítico. "Sube el cobre, el alumnio, los materiales... suelo hay, pero también está el problema de que el suelo de protección oficial no le encaja al promotor particular porque los precios de venta no cubren los gastos", añade Javier Vega.

El alcalde de León, José Antonio Diez, avanza que el resultado de la cesión de la parcela en el Área 17 "será beneficioso para la ciudadanía" y avanza que la "tramitación será lo más ágil posible". A la firma de la cesión acudieron el director general de la Fundación Laboral de la Construcción, Julio Gil, las dos vicepresidentas, Lourdes Herreros (CC OO) y Sandra Vega (UGT).

Javier Vega también anuncia que se presentará a las elecciones de la Cámara de Comercio de León, que actualmente preside. "Es una candidatura completa, de 35 plenarios, y después ya se elige el presidente", precisa, para añadir que se trata de una propuesta que aúna las dos patronales.