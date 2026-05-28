Retiran el cartel de las fiestas de San Juan de León de 2026 por presunto plagio

El jurado, con el cartel de las fiestas de San Juan de 2026 de León que ahora ha decidido retirar.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ni 24 horas ha aguantado el cartel ganador de las fiestas de San Juan y San Pedro 2026 a la luz pública. Los miembros del jurado decidieron por unanimidad este jueves, un día después de que se anunciase el premio, retirar la obra "Leonmania" que habían elegido, tras valorar un supuesto plagio a un artista estadounidense.

Pese a las explicaciones del propio autor, el leonés Christian Andrés Gutiérrez, que argumentó que se basaba en la estética genérica pop, el jurado entendió que el cartel copia en buena parte la obra estadounidense, sobre todo en la parte referente a la guitarra y los colores que hay en primer plano, delante de la Catedral leonesa.

La obra retirada "combina motivos y figuras de formas irregulares y tipografías inspiradas en carteles antiguos y referencias visuales al estilo artístico utilizado por grupos como The Beatles y hace énfasis en tres elementos clave de estas fiestas: la Catedral de León, los fuegos artificiales y la música", como había anunciado el jurado en la jornada previa. "Para mí no existe un momento más lleno de vida y color en León que estas fiestas, especialmente por coincidir casi con el inicio del verano y por la presencia constante de música en cualquier rincón de la ciudad", describió el artista, que insistió en que buscaba que "cualquier persona, sea o no de León, pueda sentir cierta conexión con el pasado y, al mismo tiempo, percibir una ciudad más viva y llena de color”.

Ahora, el Ayuntamiento de León debe hacer oficial el nuevo ganador del concurso, que recaerá en el clasificado como segundo, para que León no se quede sin escaparate para las fiestas de San Juan y San Pedro 2026.