Dos niñas de León, premio en el Technovation Girls

Publicado por Abigail Calvo Creado: Actualizado:

Tan sólo tienen 9 y 10 años, pero tras ganar en su categoría el Technovation Girls celebrado en Madrid, las leonesas Mara Santos Rebollo y Noa Bajo Houzé abren el camino para llegar a la fase mundial de este concurso que se celebrará en octubre en la India. Las dos alumnas del Luis Vives presentaron Nómada-ITX: un sistema de comunicación sencillo basado en dos elementos: una aplicación desde la que el cuidador puede enviar mensajes de texto, foto o audio a un dispositivo de fácil utilización desde el que se pueden leer o escuchar los mensajes y contestar a través de 3 botones, todo creado y desarrollado por ellas mismas. Su proyecto fue testeado por la Once y el Centro de Alzhéimer y con apoyo de Inditex.