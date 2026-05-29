Diario de León

Dos niñas de León, premio en el Technovation Girls

Las dos niñas leonesas, durante su presentaciónDL

Las dos niñas leonesas, durante su presentaciónDL

Abigail Calvo
Publicado por
Abigail Calvo

Creado:

Actualizado:

Tan sólo tienen 9 y 10 años, pero tras ganar en su categoría el Technovation Girls celebrado en Madrid, las leonesas Mara Santos Rebollo y Noa Bajo Houzé abren el camino para llegar a la fase mundial de este concurso que se celebrará en octubre en la India. Las dos alumnas del Luis Vives presentaron Nómada-ITX: un sistema de comunicación sencillo basado en dos elementos: una aplicación desde la que el cuidador puede enviar mensajes de texto, foto o audio a un dispositivo de fácil utilización desde el que se pueden leer o escuchar los mensajes y contestar a través de 3 botones, todo creado y desarrollado por ellas mismas. Su proyecto fue testeado por la Once y el Centro de Alzhéimer y con apoyo de Inditex.

tracking