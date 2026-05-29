León no sumará puentes al calendario festivo del 2027. El Pleno del Ayuntamiento de capital leonesa aprobó este viernes las dos fiestas “de carácter local, retribuidas y no recuperables”. Junto con las nacionales y autonómicas, marcadas con antelación, ahora se suman el jueves, 24 de junio, San Juan, y el martes, 5 de octubre, San Froilán.

Las dos nuevas fechas se fijan para todo el municipio, incluidas las pedanías de Trobajo del Cerecedo, Armunia y Oteruelo de la Valdoncina. Con su inclusión se completa el calendario de 14 festivos, en el que ya estaban aprobados ya planteadas con antelación: el 1 de enero, Año Nuevo; el 6 de enero, Epifanía del Señor; el 25 de marzo, Jueves Santo; el 26 de marzo, Viernes Santo; el 23 de abril, Fiesta de la comunidad autónoma; el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; el 15 de agosto, Asunción de la Virgen, que se traslada al lunes; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el 1 de noviembre, Todos los Santos; el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre, Natividad del Señor.