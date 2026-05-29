León no sumará puentes al calendario festivo del 2027
El Ayuntamiento de la capital leonesa fija el jueves 24 de junio y el martes 5 de octubre como fiestas locales de libre elección
León no sumará puentes al calendario festivo del 2027. El Pleno del Ayuntamiento de capital leonesa aprobó este viernes las dos fiestas “de carácter local, retribuidas y no recuperables”. Junto con las nacionales y autonómicas, marcadas con antelación, ahora se suman el jueves, 24 de junio, San Juan, y el martes, 5 de octubre, San Froilán.
Las dos nuevas fechas se fijan para todo el municipio, incluidas las pedanías de Trobajo del Cerecedo, Armunia y Oteruelo de la Valdoncina. Con su inclusión se completa el calendario de 14 festivos, en el que ya estaban aprobados ya planteadas con antelación: el 1 de enero, Año Nuevo; el 6 de enero, Epifanía del Señor; el 25 de marzo, Jueves Santo; el 26 de marzo, Viernes Santo; el 23 de abril, Fiesta de la comunidad autónoma; el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; el 15 de agosto, Asunción de la Virgen, que se traslada al lunes; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el 1 de noviembre, Todos los Santos; el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre, Natividad del Señor.