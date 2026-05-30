Los Técnicos de Enfermería eligen León para celebrar su congreso nacional

La secretaria provincial de SAE en León, Marta Valdeón, en el centro, junto a compañerasDL

León sigue consolidándose como un punto neurálgico para el sector sanitario al tomar el relevo de Málaga y convertirse en la sede oficial de la 36ª edición del Congreso Nacional de Técnicos de Enfermería.

El anuncio lo efectuó María Dolores Martínez, presidenta de la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería, entidad que organiza este evento anual de forma conjunta con el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE).

La secretaria provincial de SAE en León, Marta Valdeón, mostró su «enorme satisfacción» por una designación en la que el equipo local ya llevaba tiempo trabajando con la mirada puesta en la excelencia.

Cada año, este congreso pone el foco en una especialidad médica crucial y León mirará al corazón, ya que el eje central del programa científico leonés será «Cuidados integrales al paciente con patología cardiaca». El evento espera congregar a 600 profesionales de la enfermería técnica, 30 ponentes de primer nivel y más de 200 pósteres científicos.