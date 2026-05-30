La ULE destaca que la XIII Promoción del Grado de Enfermería se incorpora a un mercado laboral con gran demanda

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El Aula Magna ‘San Isidoro’ del Edificio El Albéitar de la Universidad de León (ULE) acogió la ceremonia solemne de graduación de la XIII promoción del Grado de Enfermería, en la que recogieron sus becas un centenar de alumnos que desarrollaron sus estudios en las aulas de la facultad de Ciencias de la Salud del Campus de Vegazana, entre los cursos 2022/26, promoción que se incorpora a un mercado laboral con gran demanda, según trasladó Ical.

El acto fue presidido por el vicerrector de Ordenación Académica, Julio Abad González, que estuvo acompañado por el coordinador de las Prácticas Clínicas de la Facultad de Ciencias de la Salud, el profesor Jesús Fernández (que acudió en lugar del decano, Daniel Fernández García, que no pudo estar presente en la ceremonia), la vicedecana para el campus de León, María Nélida Fernández Martínez, y las madrinas de la promoción, las profesoras Leticia Sánchez Valdeón y Rebeca Alba González.

Julio Abad excusó la ausencia de la rectora, transmitió su saludo y enhorabuena y dedicó unas palabras de felicitación a todos los integrantes de la XIII promoción del Grado de Enfermería, a quienes deseó mucha suerte para el desempeño de su profesión, un trabajo en el que la vocación y el afán de servir a los demás son dos de las características más importantes.

El vicerrector puso en valor la enfermería como una profesión ‘profundamente humana’, que combina “el rigor científico con el cuidado directo de las personas” y que exige “tanto conocimiento técnico como capacidad de atención, escucha y acompañamiento”.

En su intervención, subrayó además que, en un contexto marcado por la irrupción de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial o la digitalización de la salud, “lo que permanece inalterable es la importancia de la mirada humana, del contacto y de la escucha activa”, recordando que “la tecnología puede ayudar, pero no sustituye el valor del cuidado humano”.

Por último, Abad destacó la responsabilidad que asumen las nuevas graduadas y graduados como profesionales llamados a desempeñar un papel esencial dentro del sistema sanitario y en el cuidado integral de las personas.

Seguidamente, las dos madrinas de la promoción, las profesoras Leticia Sánchez Valdeón y Rebeca Alba González, dedicaron sus palabras a felicitar y desear suerte a los nuevos enfermeros y enfermeras que recogieron sus becas en la ceremonia, y que ahora tienen por delante una ilusionante carrera profesional.

En representación del centenar de estudiantes de la XIII promoción hablaron Sara García Lastra, Cecilia Leonor Delisle Hardy, Laura Álvarez Vega, Alba Del Río, Beatriz González Villace y Claudia Valdeón López González, que subieron al estrado para dirigir unas emocionadas palabras a profesores, familiares y amigos, en las que se mezclaron los sentimientos de gratitud y también de nostalgia por el final de una etapa llena de recuerdos.

“Habéis aprendido anatomía, farmacología, fisiología, y muchísimas palabras imposibles de pronunciar a veces, pero también empatía, responsabilidad y trabajo en equipo”, comentó la vicedecana María Nélida Fernández Martínez al poner punto final al acto, “porque si algo enseña la enfermería, es que nadie trabaja solo, ya que detrás de cada buen profesional hay compañeros que ayudan y apoyan”. “Enhorabuena”, continuó la vicedecana, quien deseó a los estudiantes una vida profesional “llena de aprendizajes, de humanidad y de muchas buenas historias que contar”. “Nunca perdáis el humor porque la sonrisa nos ayuda en muchas situaciones”, concluyó.