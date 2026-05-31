Comerciantes y hosteleros de León exigen parar las obras de la calle Ancha por San Juan

Las obras de la calle Ancha se debaten ahora entre la devoción a los dos santos de la ciudad. Si se paran a finales de junio para San Juan y San Pedro, como reclaman los comerciantes y hosteleros para atenuar los efectos en la caja, no llegarán para el primer fin de semana de octubre, San Froilán. Uno u otro, les han explicado los responsables de los trabajos a los afectados, que insisten en la necesidad de acelerar la ejecución de un proyecto que, después de cuatro meses, no han logrado entregar más que el primer tramo, ajustado al ángulo del Palacio de los Guzmanes, y convertido el acceso a los negocios en un pasillo de vallas, zanjas, suciedad y ruidos que un día tras otro, hoy aquí, mañana de repente delante del otro escaparate, condiciona los rendimientos de su trabajo.

El nuevo plazo con el que trabajan las contratas emplaza para el 19 de junio la finalización del tramo que va desde la altura de la calle Regidores hasta las inmediaciones del cruce de Cervantes. Primero iba a estar para el 13, pero el avance ha hecho que retoquen el calendario hasta darse hasta el viernes de la semana siguiente, cuando se espera que esté terminada también la fase que va desde el entronque de la plaza de Santo Domingo hasta la puerta del Palacio de los Guzmanes.

Los afectados cuestionan el ritmo de las obras después de 4 meses y alertan del daño que sufren sus negocios

La promesa alienta la petición de los comerciantes y hosteleros de que haya un parón durante las fiestas de San Juan que comienzan justo ese fin de semana. Como ya sucedió en Semana Santa, cuando se remató el primer tramo antes de Viernes de Dolores para dejar expedito el paso en los 10 días de procesiones, los empresarios insisten en que haya una tregua hasta San Pedro, 29 de junio, para no afectar a las fiestas, ni al turismo que atraen.

La súplica choca de momento contra la planificación de los responsables de la obra. A la espera de que el Ayuntamiento de León interceda, los comerciantes y hosteleros se han encontrado con la negativa argumentada en la necesidad de tener que avanzar desde Cervantes hasta la plaza de Regla antes de final de septiembre. Si paran estos 10 días, defienden, no cumplirán el objetivo que les ha puesto el equipo de gobierno del consistorio de que puedan cruzar por la Calle Ancha, como marca la tradición, los más de 200 pendones y carros engalanados que cada domingo anterior a San Froilán acompañan la celebración de las Cantaderas.

Las obras mantienen cortada además la calle Ancha desde Santo Domingo hasta el Palacio de los Guzmanes.DL