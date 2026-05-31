Diario de León premia a la UME por su capacidad de servicio ante las emergencias

El Procurador del Común, Tomás Quintana, la directora de Banca Institucional de Caixa Bank Gemma Álvarez, el presidente de la Audiencia Provincial, Pablo Arraiza, la presidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri, el director de Diario de León, Joaquín S. Torné; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Julio Gutiérrez, la presidenta del Tribunal de Instancias, Mónica Ramírez, el rector de la Basílica de la Encina, Antolín de Cela, y el coronel subdelegado de Defensa, Juan Carlos Trujillo, fueron los miembros del jurado de la edicición de este año de los premios de Diario de León junto con la rectora de la Universidad de León, Nuria González, y el coronel director de la Academia Básica del Aire y del Espacio, Óscar Ruiz, quienes votaron telemáticamente.Ángelopez

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Con su lema «Para servir» por bandera, el quinto batallón de la Unidad Militar de Emergencias (BIEM V) que opera desde la Base Conde de Gazola de Ferral del Bernesga ha sido desde la fundación de la UME uno de los más activos. Su medio millar de soldados ha participado en misiones internacionales como el terremoto de Ecuador en 2016 o la Operación Libre Hidalgo que se desarrolló en el Líbano en 2017, en los incendios que asolaron Portugal en octubre de 2025 y siempre están al pie del cañón ante cualquier emergencia que suceda en España, desde incendios a inundaciones como la dana de Valencia o el volcán de la Palma.

Esta capacidad de servir, de estar siempre operativos, de anteponer las necesidades de los demás les han hecho alzarse en la convocatoria de este año con el Premio Diario de León al Desarrollo Social y Valores Humanos, que ya cumple dos décadas. Un premio que el jurado ha concedido por unanimidad «por su indudable» contribución a los ciudadanos, a la sociedad en general y por su entrega en cada una de las misiones a las que se enfrentan. La boina mostaza de la Unidad Militar de Emergencias —integrada por soldados de tanto del Ejército de Tierra, como del Aire y del Espacio y la Armada— se hace visible en situaciones de crisis y se han convertido en la cara más amable y cercana del Ejército español. Quince minutos. Ese es el tiempo de reacción del quinto batallón de la Unidad Militar de Emergencias para salir hacia cualquier emergencia. En ese pequeño margen de tiempo, el primer elemento de intervención militar está preparado para partir hacia una catástrofe que surja en todo el noroeste español, porque Galicia, Asturias, Cantabria y toda Castilla y León representan su zona operativa. La Unidad Militar de Emergencias suma ya 21 años de actividad y el entrenamiento de los soldados es constante, para estar capacitados y entrados, desde duras semanas en las que incluso duermen en la nieve a recorrer cuevas para poder afrontar los rescates más complejos en los escenarios más inaccesibles. Se sumergen en aguas heladas, se pierden en la montaña para después poder encontrar a los senderistas; son especialistas en buceo, en la lucha contra incendios y su unidad de búsqueda y rescate urbano es reconocida por su alta capacidad. Búsqueda y rescate urbano, rescate especializado en grandes nevadas, rescate subacuático, rescate acuático en superficie, rescate vertical, espeleosocorro y pelotón canino son las siete especializaciones del Biem V, que cuenta con dos centenares de vehículos multiusos y transformables para poder adaptarse a las necesidades de cada intervención, desde los incendios a las inundaciones. Conde Gazola acoge también a la Udrume, la pionera unidad de drones que está despegando para incorporar tanto vehículos aéreos no tripulados como terrestres y acuáticos. Un centenar de soldados integran la Udrume que, aunque operará desde León, dará cobertura a todo el territorio nacional con el empleo de los vehículos aéreos para dar apoyo al personal humano y mejorar su capacidad.