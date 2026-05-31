Samaniego: «Es un homenaje al compromiso de la UME»

Publicado por Abigail Calvo Creado: Actualizado:

El teniente coronel Pablo Samaniego Pérez asumió el mando del BIEM V el pasado mes de septiembre y agradeció la distinción «que representa mucho más que un reconocimiento institucional; supone un homenaje al compromiso, al esfuerzo y a la vocación de servicio de todos los hombres y mujeres que integran la UME y que trabajan cada día al servicio de los ciudadanos, especialmente en los momentos más difíciles», dijo. «Recibir este reconocimiento en León, tierra de profundas raíces solidarias y humanas, añade un significado especial para nuestra Unidad. Lo entendemos también como un reconocimiento a la colaboración permanente entre instituciones y ciudadanía ante cualquier emergencia o adversidad», explicó.

Para la Unidad Militar de Emergencias es un profundo honor recibir el XX Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos que convoca El Diario de León.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por esta distinción, que reconocemos con humildad y enorme responsabilidad. Este premio representa mucho más que un reconocimiento institucional; supone un homenaje al compromiso, al esfuerzo y a la vocación de servicio de todos los hombres y mujeres que integran la UME y que trabajan cada día al servicio de los ciudadanos, especialmente en los momentos más difíciles.

Agradecemos especialmente a El Diario de León su sensibilidad al promover unos valores tan necesarios para nuestra sociedad como la solidaridad, la entrega, la superación y la ayuda desinteresada a los demás. Compartimos plenamente el espíritu de este galardón y el compromiso con las personas y con el bienestar colectivo.

Recibir este reconocimiento en León, tierra de profundas raíces solidarias y humanas, añade un significado especial para nuestra Unidad. Lo entendemos también como un reconocimiento a la colaboración permanente entre instituciones y ciudadanía ante cualquier emergencia o adversidad.

La UME continuará trabajando con la misma dedicación, disciplina y espíritu de servicio que inspiran nuestra labor desde el primer día.