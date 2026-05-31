Diario de León

Atropella a un ciclista en León cuando daba marcha atrás con su furgoneta

Los hechos ocurrieron en Fernández Ladreda y el herido recibió asistencia sanitaria

Archivo - Ambulancia del 1-1-2.

Miguel Ángel Zamora, Redactor de León
Un ciclista ha resultado herido esta mañana en León tras ser atropellado por una furgoneta que daba marcha atrás.

El accidente ocurrió a las 10.04 horas. La furgoneta estaba dando marcha atrás y el ciclista estaba en el cruce entre la Avenida Fernández Ladreda y José Aguado.

El Servicio de Emergencias 112 ha avisado a la Policía Local de León, a CNP y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

