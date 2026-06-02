El Procurador del Común exige al Ayuntamiento que vele por la muralla de León y no contribuya a afearla

No queda en pie ningún otro monumento de la época romana en la ciudad. Pero donde no aparece una señal de tráfico adosada surge una boca de la recogida neumática de basura que emerge a un pie de distancia, un coche que aparca a su vera, motos que pegan el manillar contra sus piedras, farolas que se montan encima, suciedad convertida en mugre, desprendimientos que no cesan... No parece el cartel más adecuado para la muralla de León y las cercas medievales que la completa, como alerta ahora el Procurador del Común en un informe en el que recuerda al Ayuntamiento de León que, «conforme al compromiso que ha asumido, debe ejercer las competencias que le corresponden teniendo en consideración el deber de velar por la protección y conservación» por uno de los «elementos patrimoniales más representativos» de la capital leonesa.

La resolución del organismo dirigido por Tomás Quintana abunda en que esta obligación «implica que las intervenciones que lleve a cabo» el Ayuntamiento «en materia de tráfico, señalización, limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, pavimentación de vías, alumbrado público, etcétera, tengan el menor impacto posible en la contemplación de la muralla». No puede seguir como hasta ahora, de acuerdo con el pronunciamiento del eComún, que remarca la necesidad de que el cuidado contribuya «a crear un entorno alrededor de la misma que ponga de relieve la singularidad y valor de uno de los más preciados Bienes de Interés Cultural (BIC) de la ciudad de León».

El dictamen da respuesta al escrito de queja vecinal que «indicaba que el Ayuntamiento no lleva a cabo las medidas necesarias para preservar el valor patrimonial que representa el recinto amurallado de la ciudad de León, en especial en la calle Puerta Moneda y en la calle de las Cercas». Allí, como describía el ciudadano, «se pueden ver señales y elementos de tratamiento de residuos prácticamente adosados a la muralla, vehículos aparcados junto a la misma y otros signos de falta de ornato y conservación, todo ello a pesar de que las murallas están declaradas BIC», además de monumento histórico artístico desde 1931.

Tramo de las cercas medievales.Ángelopez

Ante queja, comprobada por el órganismo, el Ayuntamiento de León se defendió con el argumento de que «los distintos elementos urbanos afectos al ámbito de protección, como en el supuesto de la implantación del sistema municipal de recogida neumática de residuos, fueron objeto en su momento de tramitación administrativa y cuentan con la preceptiva autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural». Junto a esta justificación, los responsables municipales apuntaron que «la señalización viaria existente en el entorno monumental se establece en base a las exigencias determinadas en el Catálogo oficial de señales de circulación», a la vez que reseñaron que se trata de un «área de prioridad peatonal con acceso restringido de vehículos, estando prohibido el estacionamiento y parada».

Pese a estas excusas, el Procurador del Común advierte al Ayuntamiento de León de que «cualquier intervención alrededor de la muralla, como en el caso de la señalización exigida por la circulación vial o de la instalación de cualquier otro elemento del mobiliario urbano, debe llevarse a cabo con el menor impacto posible, incluido el visual». El Defensor del Pueblo autonómico apostilla que «es necesario poner un especial empeño en que el entorno de la muralla se encuentre limpio y saneado en todo momento, y bajo cualquier circunstancia», y alerta de que debe «extremarse la vigilancia sobre los actos vandálicos e incívicos que den lugar a problemas de insalubridad, malos olores, deterioro del mobiliario, pintadas, restos de la presencia de animales de compañía, etcétera».

En su escrito, el Común exhorta al Ayuntamiento a que, a través de la Policía Local, logre «el debido control para que sean respetadas las restricciones de circulación con vehículos y para que no se aparquen en zonas no habilitadas al efecto». «Sólo de esa manera se podrá garantizar la contemplación e interpretación de un bien patrimonial de excepcional valor, puesto que, al margen del mantenimiento y conservación del propio bien, es imprescindible que su entorno sea el más propicio para resaltar dicho valor y el disfrute ciudadano del mismo», resume.