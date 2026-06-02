Aena pone el carro delante de los bueyes en la terminal de mercancía

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Aena ha facilitado a la Diputación Provincial de León los contactos de las empresas de transporte de carga que operan en los aeropuertos, lo que permitirá avanzar en la creación de una terminal de mercancías en el aeródromo leonés.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de Aena, que han concretado que la información facilitada a la Institución provincial leonesa es un listado confeccionado para cumplir con el compromiso adquirido en este sentido por Aena, que ha contactado previamente con los operadores. En este sentido, ha puntualizado que dicho listado se ha cerrado una vez que se ha contactado con todos y cada uno de los operadores para transmitirles el interés de la Diputación de León y para que facilitaran a Aena a la persona de contacto más adecuada.

«Aena contribuirá en todo momento a que las autoridades impulsen nuevas oportunidades logísticas y se favorezca el desarrollo económico y empresarial en el entorno de un aeropuerto», ha recalcado.

Por su parte, la Diputación de León ha confirmado a Europa Press que ha recibido dichos contactos y en estos momentos trabaja en la tramitación de la reunión con las organizaciones empresariales para hacerles llegar la información relativa a los operadores.

La directora general de Aeropuertos de Aena, Elena Mayoral, mantuvo el pasado día 6 de mayo una reunión con la Diputación de León en la que adquirió el compromiso de facilitar los contactos con operadores privados para poder avanzar en el establecimiento de transporte de mercancías desde el aeródromo leonés. Por su parte, el presiente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, manifestaba el pasado día 27 de mayo que la Institución provincial se encontraba a la espera de que Aena le facilitase contactos para comunicarse con operadores privados que puedan estar interesados en transportar mercancías desde el Aeropuerto de León y realizar las inversiones necesarias., Courel prometió poner todo de su parte.