Las fotos de la PAU 2026 en León: entre los nervios y la ilusión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con mochilas al hombro, apuntes bajo el brazo y una mezcla de determinación y expectación en el rostro, centenares de alumnos leoneses han llegado esta mañana a las instalaciones de la Universidad de León para enfrentarse a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).Más de 2.000 estudiantes procedentes principalmente de los centros de la capital, junto a los de Ponferrada, inician hoy las pruebas que marcarán un antes y un después en su trayectoria académica. Los pasillos y exteriores de la ULE se han llenado desde primera hora de jóvenes que repasaban por última vez, charlaban en grupos o buscaban un momento de calma antes de acceder a las aulas. La jornada arranca con Lengua Castellana y Literatura y Filosofía, las materias que abren fuego en una prueba que se extenderá hasta el jueves. Mientras algunos repasaban fórmulas de Química o conceptos de Geografía, otros intentaban desconectar y mantener la concentración. El ambiente es de tensión contenida, pero también de compañerismo: abrazos, palabras de ánimo y selfies rápidos antes de entrar.