Cuatro heridos, entre ellos un bebé, en un accidente de coche en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cuatro personas, entre ellas un menor de un año y medio de edad, resultaron heridas en la tarde de ayer como consecuencia de una colisión por alcance entre dos turismos en el kilómetro nueve de la carretera LE-4514, en la provincia de León.

El siniestro se produjo a las 19.11 horas y, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, se dio avido a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y más tarde una ambulancia de soporte vital básico y personal del centro de salud de Trobajo del Camino.

Una vez en el lugar, el personal sanitario atendió a los heridos, un hombre de unos 85 años de edad, s, otro varón y una mujer de alrededor de 35 años y un menor de año y medio, que fueron trasladados, en UVI móvil el primero de ellos y en la ambulancia de soporte vital básico todos los demás, al Complejo Asistencial Universitario de León.