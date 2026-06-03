La Policía Nacional detecta bandas juveniles muy violentas en León: dos detenidos tras varias reyertas con armas blancas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de León han culminado una importante investigación desarrollada durante los últimos meses, relacionada con hechos y altercados graves protagonizados por un grupo de jóvenes.

La investigación, impulsada por la Brigada Provincial de Policía Judicial, Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), se enmarca dentro de la estrategia permanente de la Policía Nacional para prevenir y combatir la actividad de los denominados `Grupos Violentos de Carácter Juvenil`, estructuras organizadas que presentan elevados niveles de cohesión interna, disciplina jerárquica y una marcada propensión al uso de la violencia.

Durante el último año, se ha detectado en León la actuación de grupos juveniles que actuarían imitando pautas organizativas y de funcionamiento similares a las observadas en otros países.

Reyertas violentas con armas blancas

Los hechos que dieron origen a la presente investigación tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 22 de mayo, cuando se registraron dos graves incidentes violentos en la ciudad.

El primero de ellos ocurrió en el aparcamiento público de San Pedro, donde varios varones se enfrentaron empleando armas blancas de grandes dimensiones, entre ellas machetes y catanas. Como consecuencia de estos hechos, una persona resultó herida de gravedad tras recibir un machetazo, precisando asistencia médica urgente en el Hospital de León.

Durante la intervención policial fue detenido un varón por atentado de la autoridad con resultado de lesiones sobre uno de los policías actuantes.

Horas más tarde se produjo una segunda reyerta en la avenida Mariano Andrés. Como consecuencia de este enfrentamiento resultó herido por arma blanca otro varón, quien tuvo que ser hospitalizado en el Complejo Asistencial Universitario de León, donde fue diagnosticado de una herida penetrante con hemotórax izquierdo sin afectación pulmonar y una lesión en la mano izquierda. El mismo conocía al autor de la agresión con el que ya había tenido enfrentamientos anteriores.

Gracias a las continuas y complejas gestiones de investigación realizadas por los agentes de la UDEV, se logró determinar la participación de los ahora detenidos en todos estos episodios violentos y en esta última agresión imputándoles un delito de tentativa de homicidio.

Las diligencias desarrolladas permitieron además relacionar a ambos investigados con otros incidentes violentos registrados durante el presente año, entre ellos una riña tumultuaria ocurrida el pasado 28 de febrero y diversos episodios en los que se emplearon armas blancas.

Entre los antecedentes de interés policial destaca también una actuación llevada a cabo por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en las que tras proceder a la identificación de uno de los encartados se le intervino un arma blanca de la que trató de desprenderse al percatarse de la presencia policial, y por la que se tramito la correspondiente propuesta de sanción por infracción de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Información continua e Investigación

Paralelamente, los investigadores continúan analizando la estructura, funcionamiento y recursos de estos grupos, tratando de demostrar la implicación de sus integrantes en actividades ilícitas como extorsiones, robos o tráfico de sustancias estupefacientes, así como en mecanismos destinados al envío de fondos a otros países.

Los investigadores han constatado además un notable incremento de la violencia interna dentro de estos grupos, circunstancia que podría estar relacionada tanto con disputas por zonas como con discrepancias internas.

Ingreso en prisión de los investigados

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los dos investigados por tentativa de homicidio, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial ante el Tribunal de Instancia, sección de Instrucción competente, que decretó el ingreso en prisión provisional de ambos comunicada y sin fianza.

La Policía Nacional mantiene abiertas diversas líneas de investigación dirigidas a esclarecer otros hechos violentos que pudieran estar relacionados con los ahora investigados.