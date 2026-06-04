León juega a la silla en Chamartín

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Arden las redes sociales con la primera sensación que deja entre los viajeros el vestíbulo que estrena Chamartín, estación de referencia y destino recurrente para los usuarios de tren en León. Para media España, según la malla de recorridos en alta velocidad. «Ven a Charmartín y siéntate en el suelo», ironiza un usuario que recorrió la terminal tras los pasos que debieron dar dos puntales socialistas del Gobierno, para abrir el escenario. En la crítica a bote pronto de los que pasan por el nuevo arco de la estación de cabecera del norte de la capital de España coincide casi toda la opinión encuestada, que tiene poco que ver con la opinión sincronizada, que trabaja para desmontar la teoría de Chamartín sin asientos. Algunas cuentas proclives al Gobierno cargan videos en los que advierten «para los que dicen que en Chamartín no hay asientos». No los encuentran tan fácil quienes ven una tara imperdonable en esta carencia. «Estoy en Chamartín y veo gente sentada por el suelo porque sólo hay dos hileras en un lateral, sin indicación y sin visibilidad de pantallas. Es algo que tendría fácil arreglo y una muestra de respeto al viajero, de atención y empatía con las personas mayores», argumenta desde el fondo contrario a los que defienden el acierto de no colocar asientos. «¿Quién va a una estación de tren a sentarse?». «Depende de la espera, que se estila bastante según se solapan unos con otros los retrasos de trenes». Lejos de este pulso, de los fieles al Gobierno y los contrarios, el ejecutivo no dejó de aportar una visión particular sobre esta reforma con el acomodo del comunicado que acompaña la propaganda. «18.000 metros cuadrados distribuidos en zonas comunes y espacios específicos 27.000 metros cuadrados distribuidos en dos vestíbulos». Del asunto de las sillas, ni una palabra en ese documento.