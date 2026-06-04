Avanza el derribo de la casa del inicio de las Cercas en León

Con tiento, la máquina avanza en el derribo de la casa del número 12 de la plaza del Caño Badillo. Los operarios, que comenzaron con los trabajos el martes se emplearon ayer en desmontar la distribución interior del inmueble, expropiado por el Ayuntamiento de León para mejorar la visibilidad en el tramo de arranque de las Cercas medievales.

La programación planteada por la empresa encargada emplaza para antes del fin de semana la resolución del encargo, en el que se incluye la eliminación de los escombros.

Luego, deberán adecuar un muro de protección como el que hicieron tras la demolición, hace dos años, del anterior inmueble que se expropió.