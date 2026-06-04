El Rallye Reino de León obligará a cortar el tráfico en la ciudad durante dos jornadas

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La Policía Local del Ayuntamiento de León avisa de cortes de tráfico este jueves 4 de junio y el viernes 5 de junio con motivo de la celebración del Rallye Reino de León. Por este motivo, habrá restricciones en el tramo urbano de la prueba que transcurre por las siguientes vías: avenida del Encinar, avenida de la Universidad y avenida Príncipe de Asturias.

Este jueves 4 de junio habrá cortes en dichas vías entre las 20.45 y las 22.00 horas, aproximadamente, para que los pilotos realicen labores de reconocimiento del trazado.

Ya el viernes 5 de junio con la celebración del Rallye Reino de León las calles avenida del Encinar, avenida de la Universidad y avenida Príncipe de Asturias permanecerán cerradas al tráfico entre las 20.00 y las 23.00 horas y también quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en todo el recorrido de la prueba para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento. Del mismo modo, se establecerá un perímetro de seguridad mediante vallado y acordonamiento de la zona.

La Policía Local del Ayuntamiento de León establecerá un dispositivo de regulación, vigilancia y control de tráfico para marcar rutas alternativas para los conductores. Asimismo, recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación.