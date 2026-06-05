El lastre demográfico hunde en 50 años la tasa de actividad de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Entre 1975 y 2025, con medio siglo de distancia, la tasa de actividad de la provincia de León ha caído en 10 puntos. Es la tercera más afectada, sólo por detrás de las gallegas de Lugo y Orense, con 20 y 15 puntos respectivamente, según el informe presentado ayer por la Cámara de Comercio de España 50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de las provincias en España. Este contexto está lastrado, principalmente, por la situación demográfica, ya que León es una de las provincias con menor capacidad de recuperación y lastrada por la pérdida de población.

En el análisis de la evolución del mercado de trabajo nacional, al focalizar el número de personas ocupadas y desempleadas durante ese periodo de medio siglo, León tampoco sale bien parado, ya que de nuevo junto con las mismas provincias gallegas, a las que suma a Zamora y a Ávila, son las que han perdido un mayor número de población ocupada, frente a las que han registrado una tasa de variación positiva como Málaga, Las Palmas, Illes Balears y Almería, todas ellas en zona de costa, aunque analizando los valores absolutos, Madrid y Barcelona, las ciudades más pobladas de España están al frente de la evolución más rica del mercado laboral en relación al número de trabajadores ocupados. Uno de los apuntes centra que la apuesta por los servicios en León se realizó tras el hueco que fueron dejando los sectores agrícolas y ganaderos.

En relación al esfuerzo inversor, León también se encuentra en el grupo de provincias donde el crecimiento real ha sido más débil, una situación que se engloba en un contexto de estructuras productivas «maduras o en declive», que también se asocia al envejecimiento demográfico, la pérdida de población o la escasa diversificación. En la comunidad de Castilla y León, junto con la provincia leonesa, también se encuentran Ávila, Soria y Palencia, pero también Asturias, Álava y Guadalajara. «En estos territorios, el crecimiento nominal de la inversión no logra traducirse en un avance real significativo, reflejando una trayectoria de estancamiento relativo», señala el informe en relación a la relación porcentual de la inversión bruta con el PIB y que «puede interpretarse como el impulso hacia el crecimiento económico a largo plazo, ya que la inversión puede contribuir al aumento de la capacidad productiva y al desarrollo económico».