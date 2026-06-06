Fallece la mujer de 90 años herida por la caída de un cartel publicitario en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La mujer de 90 años herida tras el desprendimiento de un cartel de una fachada ha fallecido este sábado por la mañana debido a las heridas provocadas por la caída.

El suceso tuvo lugar el miércoles cuando el 112 recibió una llamada alertando del desprendimiento en la avenida República Argentina, en el centro de León, a la altura del número 34. La mujer se encontraba paseando por el entorno cuando se produjo la caída desde una altura de tres metros. Según la Policía Local de León, el cartel pertenecía a un establecimiento situado en esa calle, una marquesina de grandes dimensiones.